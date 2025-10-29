Ostia ricorda Pier Paolo Pasolini a 50 anni dalla scomparsa

Cerimonie, incontri e letture tra l’Idroscalo, il Porto di Roma e gli Scavi di Ostia per omaggiare il poeta e regista

di Dario Nottola

Domenica 2 novembre, alle 10.30, presso Il Parco Letterario Pier Paolo Pasolini/Oasi Lipu Chm di Ostia, ci sarà la commemorazione del regista e poeta morto presso l’Idroscalo.

A 50 anni dalla sua uccisione, avvenuta il 2 novembre 1975, la cerimonia, organizzata daI Parco Letterario, dall’artista Mario Rosati, comprenderà un momento di ricordo di Pier Paolo Pasolini, aperto a cittadini ed artisti.

Il luogo della scomparsa di Pasolini, dopo un passato di abbandono e degrado, è da anni divenuto un Parco Letterario, progettato dall’artista Mario Rosati ed inserito all’interno dell’Oasi Lipu Chm di Ostia (lungo Via dell’Idroscalo), i cui volontari, a titolo completamente gratuito, ne garantiscono la pulizia e fruibilità durante tutto l’anno.

Saranno presenti il presidente dei Parchi Letterari Stanislao De Marsanich, il presidente Lipu/BirdLife Italia Alessandro Polinori, la responsabile dell’Oasi Lipu di Ostia Ester Mantero, il poeta Silvio Parrello e numerosi artisti, intellettuali ed autorità.

Per “PPP Visionario”, venerdì 31 ottobre, alle 17.30, al via il programma di “Podema” tra l’Idroscalo di Ostia ed il Porto di Roma con un evento che celebrerà l’eredità pasoliniana con ospiti e testimonianze. Proprio all’Idroscalo si terrà una partita di calcio, una delle passioni di Pasolini, tra la Nazionale Poeti e quella dei Giornalisti, seguita al Porto da incontri con “I ragazzi del ’75” (Mirko Polisano, Lucia Visca, Antonio Padellaro, Giulio Mancini, Simona Zecchi) ed un collegamento audio video con Roberto Mancini e Fabio Capello.

Sabato 1 novembre, sempre all’Idroscalo, si svolgerà il Torneo di calcio “Podema P.P.P.” per giovani calciatori, a cui seguiranno nel pomeriggio incontri ed un reading poetico con Leonardo Ragozzino, Ginevra Amadio, Valerio Curcio e le letture a cura di Jasmine Trinca. L’evento all’Idroscalo si concluderà il 2 novembre, alle 11, con le finali del torneo e gli Stati Generali dell’Idroscalo presso la Biblioteca Elsa Morante dove interverranno Stefano Portelli, Paolo Berdini, Christian Raimo, Paula de Jesus e Anutis Quartet. Con “Ostia ricorda Pier Paolo Pasolini”, in campo anche il Parco Archeologico di Ostia Antica che proporrà la “Giornata di incontri e dialoghi”: appuntamento domenica 2 novembre, alle 14.30, presso la Sala Cébeillac, negli Scavi di Ostia.

Tra gli interventi attesi, moderati dal Direttore del Parco Archeologico, Alessandro D’Alessio, quello della scrittrice e poetessa Dacia Maraini, della Storica della letteratura della “Sapienza” di Roma, Sonia Gentili, dello Storico dell’arte, Lorenzo Canova, e dello Storico della Letteratura, Andrea Cortellessa.