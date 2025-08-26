Ostia, la “Sagra della Tellina” parte in quarta

Nel primo fine settimana distribuiti 13 quintali di zucchine

di Dario Nottola

Circa 13 quintali telline cucinate distribuite nel primo fine settimana di manifestazione. La Sagra della tellina, ad Ostia, che ha preso il via venerdì 22 e che celebra fino a domenica 31 agosto la 60esima edizione, ha già soddisfatto i palati di centinaia di romani e turisti confermando le aspettative degli organizzatori che si dicono pronti ad arrivare a quota 40 quintali di prodotto cucinato e servito nel corso delle dieci giornate.

“È stato un inizio veramente entusiasmante – afferma Massimo De Fazio, uno degli organizzatori dell’appuntamento più atteso dell’estate di Ostia – Contiamo di raggiungere l’obiettivo che ci siamo dati o perfino di superarlo”.

Alle prime serate, al Borghetto dei Pescatori, hanno partecipato residenti del Decimo Municipio, romani in generale ma anche tanti turisti.

“Ci ha stupiti – evidenzia infine De Fazio – un flusso considerevole di francesi e spagnoli che evidentemente in vacanza nella Capitale hanno deciso di spostarsi ad Ostia per via della Sagra a dimostrazione che appuntamenti come questo, oltre a valorizzare un tipico prodotto dei nostri mari, sono anche una bella attrazione turistica per il territorio”.