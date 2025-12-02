Ostia Antica e Fiumicino, dicembre tra musica, visite e conferenze

Un mese di eventi nei siti del Parco: dal jazz al Castello di Giulio II alle aperture straordinarie di Isola Sacra

di Dario Nottola

Eventi, concerti e visite guidate caratterizzeranno il mese di dicembre nei siti del Parco archeologico di Ostia Antica. Tutti i sabati, fino al 27 dicembre, il Castello di Giulio II ospita “Castello in Jazz”: alle 21 in scaletta concerti jazz organizzati in collaborazione con il Museo del Saxofono di Maccarese.

Il 4 dicembre, alle 17, al Museo dell’Arte Classica all’Università di Roma-Sapienza, il Direttore del Parco Alessandro D’Alessio terrà la conferenza “Dove l’acqua di Tevero s’insala. Il Parco archeologico di Ostia antica tra scienza dell’antichità e gestione del contemporaneo”.

Il 6 dicembre, dalle 10, la visita laboratoriale nell’Area archeologica dei porti di Claudio e di Traiano a Fiumicino con l’archeologa Valeria Di Cola per imparare a riconoscere le tecniche murarie, con un focus sulle Terme e il Molo della Lanterna. Si tratta dell’ultimo evento del 2025 della serie “Muri per tutti a Portus”.

Domenica 7 e domenica 14 dicembre il complesso di Sant’Ippolito all’Isola Sacra, aprirà dalle ore 11 alle 14.30, gratuitamente.

Da gennaio il complesso resterà chiuso al pubblico Domenica 7, per la “#domenicalmuseo”, ci sarà l’ingresso gratuito in tutti i siti del Parco archeologico. Grande interesse, infine, ha suscitato “Una giornata per Ida Baldassarre”, il convegno che il Parco ha voluto ieri dedicare all’archeologa recentemente scomparsa e che – per quanto riguarda il territorio – ha legato il suo nome alla Necropoli di Porto all’Isola Sacra. La Giornata è stata l’occasione per riconoscere a 360° i campi di studio, i progetti, i luoghi e le relazioni di Ida Baldassarre, grazie al racconto di chi ha avuto l’opportunità di lavorare insieme a lei.