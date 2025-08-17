Ostia: al Borghetto dei Pescatori 60 anni di gusto con la “Sagra della Tellina”

Dal 22 al 31 agosto un’edizione speciale con 40 quintali di telline che finiranno in padella
di Dario Nottola
Tutto pronto per uno degli eventi più tradizionali del litorale romano: saranno circa 40 i quintali di telline che finiranno in padella, dal 22 al 31 agosto, al Borghetto dei Pescatori di Ostia per celebrare un’edizione speciale, la 60/ma, della “Sagra della Tellina”.
Le telline verranno preparate secondo le ricette tradizionali della cucina romana e servite con gli spaghetti, accanto ad altri piatti gastronomici prelibati.
“Per i Sessant’anni della Sagra abbiamo preparato una programmazione ricca e variegata per tutti i gusti e le età – sottolinea Massimo De Fazio, uno degli Organizzatori della Sagra – La stagione è stata finora molto generosa in termini di raccolta di telline e promette ancora benissimo, grazie anche alla misura del fermo biologico ed all’impegno dei pescatori certificati. La manifestazione è un’occasione per riscoprire le tradizioni e la cultura del territorio di Ostia e per trascorrere momenti di gioia e convivialità insieme alla comunità”.
L’evento, atteso da romani, residenti e turisti verrà animato con musica dal vivo, accanto a stand di prodotti locali ed animazione per bambini. L’apertura ufficiale è prevista per venerdì 22 agosto alle ore 18. La suggestiva e tradizionale processione “Matrimonio con il mare” è in programma sabato 30 agosto alle ore 18.