Natale al Parco Da Vinci: un viaggio magico tra elfi, ghiaccio vero, spettacoli itineranti e le immancabili luminarie

Vivi la magia del Natale con tantissime attrazioni fino al 6 gennaio. Tutti gli eventi sono gratuiti

Arriva Natale e come sempre il Parco Da Vinci torna a trasformarsi in un villaggio incantato dove ogni passo accompagna grandi e piccoli in un mondo di luci, spettacoli e creatività. L’obiettivo è – come di consueto – quello di regalare alla comunità del territorio (e non solo) un Natale ricco di esperienze accessibili, inclusive e indimenticabili. Il filo conduttore dell’intera programmazione di quest’anno è la magia degli elfi: simpatici e instancabili protagonisti che animano laboratori, spettacoli itineranti e incontri speciali, guidando il pubblico in un “viaggio magico” attraverso i grandi viali all’aperto del Parco.

“Magico”: del resto non potrebbe essere diversamente anche solo per le favolose luminarie che si scorgono in lontananza grazie a installazioni gigantesche e scenografiche e, per il Natale 2025, proiettate anche in 3D. Sono queste a dare il via alla stagione insieme alla pista di pattinaggio su ghiaccio vero, per la prima volta all’aperto: una superficie che diventa teatro di show emozionanti e il luogo ideale per divertirsi in compagnia. E che il 30 novembre ospita un altro spettacolo meraviglioso sul ghiaccio che racconta tutta la magia del Natale: Christmas on ice.

Il 27 novembre è il giorno dedicato a quello che ormai è un must delle feste al Da Vinci. Apre infatti la “Casetta di Babbo Natale” (nell’area Kasanova/Miniso) per accogliere i piccoli visitatori. Fino al 5 dicembre un elfo custode permette l’accesso, anticipando la magia in arrivo: legni profumati, decori soffusi e angoli ovattati preparano l’atmosfera dei laboratori che iniziano sabato 6 dicembre. Spazi sicuri, accoglienti e caldi in cui i bambini possono trasformare i loro sogni in realtà. Come? Intrecciando lana e pannolenci per creare alberelli da appendere, costruendo palle di neve personalizzate con barattolini, brillantini e piccoli elementi decorativi. E ancora, disegnando, incollando e colorando sotto la guida attenta degli elfi del Parco.

Oltre ai laboratori, la Casetta ospita attività uniche per tutta la famiglia che continuano anche dopo il 25 dicembre:

– “Christmas Virtual Game Experience”: un angolo dedicato alla realtà virtuale, con giochi natalizi per tutte le età, con personale esperto di supporto.

– “Videomessaggi dal Polo Nord”: tramite un numero dedicato, le famiglie possono far recapitare gratuitamente un videomessaggio personalizzato da Babbo Natale ai loro bambini.

– “La buca delle lettere”: l’iconico angolo dove i piccoli possono imbucare la propria letterina o il proprio messaggio di auguri, imparando attraverso il gioco il valore della gratitudine.

– Dal 2 al 6 gennaio: “Laboratori della Befana”: pennelli, acquerelli e piccoli ritagli di stoffa permettono ai bambini di creare il proprio ritratto personalizzato della Befana. Con l’aiuto degli elfi realizzano anche piccole scope portafortuna.

Il 6 dicembre è anche il giorno in cui viene inaugurato il Mercatino di Natale (nell’area tra La Paranza e Roadhouse): composto da piccole casupole dedicate all’artigianato con tante idee regalo, profumi speziati e prodotti del territorio. Mentre domenica 7 dicembre iniziano i tanti spettacoli itineranti che rendono la passeggiata tra i viali del Parco ancora più speciale. Il via lo danno inevitabilmente gli elfi con danze, sketch comici, piccoli trucchi scenici e racconti fantastici in cui narrano come la magia del Da Vinci sia custodita nel “Grande Albero del Nord” (spettacolo che torna il 14 dicembre). Il giorno dell’Immacolata invece (8 dicembre) è dedicato al Carosello di Natale e all’incontro con Babbo Natale. Il primo porta in scena atmosfere da antica fiera: musiche vintage, personaggi in abiti ottocenteschi, piccole performance teatrali itineranti, mentre quello con Babbo Natale è un appuntamento amatissimo in cui i bambini possono parlare con il grande uomo dalla barba bianca, consegnare la loro letterina e scattare una foto ricordo. (L’iniziativa si ripete anche il 13, 14, 20, 21, 22 e 23 dicembre.) Il 21 dicembre vanno in scena i Gingerman Friends: una squadra di omini di pan di zenzero che tra musica e danze raccontando ai bambini la favola del “Forno Magico” da cui sono usciti per partecipare alla festa. Il 28 dicembre invece, una troupe di elfi-acrobati anima il Da Vinci con piccole esibizioni circensi, numeri a sorpresa e interazioni divertenti con il pubblico: un finale d’anno esplosivo e gioioso.

Ma i giochi al Parco non si chiudono con la fine dell’anno. Anzi, il 3 gennaio è il momento di un grande appuntamento: il Meet & Greet con Bo & Bobo, le due amate mascotte del canale Boing che arrivano al Da Vinci per incontrare i loro piccoli fan. Foto, abbracci, autografi e momenti divertenti rendono l’atmosfera vivace e carica di entusiasmo. Il giorno dopo sarà possibile incontrare un vero Cantastorie che con il suo libro illustrato e la chitarra, racconta fiabe e leggende natalizie da tutto il mondo. I viali si trasformano così in cerchi d’ascolto spontanei, dove grandi e piccoli si lasciano trasportare dalla forza della narrazione. Una programmazione ricchissima che non poteva che chiudersi con la Befana che saluta i bambini, scopa alla mano e un sacco pieno di soprese per tutti.

Le passate edizioni del Natale al Parco Da Vinci hanno riscosso un grande successo: migliaia di visitatori, tantissime famiglie che hanno trascorso momenti speciali insieme e una forte risposta del pubblico per la pista di ghiaccio, le installazioni luminose e i laboratori per bambini. Per il 2025, l’obiettivo è consolidare questa magia, portando un pò di quel “mondo incantato” nel cuore del Parco con gli elfi come guida immaginaria. Un tema che si intreccia perfettamente con le attività pensate per i più piccoli, ma anche con l’estetica luminosa e l’esperienza di shopping, il punto forte di un Parco commerciale che ormai per il territorio è molto di più.

Gli appuntamenti – tutti GRATUITI – sono da considerarsi annullati in caso di maltempo. Il programma e consultabile sul sito del Parco Da Vinci: www.parcocommercialedavinci.com