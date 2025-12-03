Natale a Passoscuro: una giornata di festa per tutta la famiglia

Il 14 dicembre Piazza Villacidro si anima con musica, mercatini, spettacoli e l’arrivo di Babbo Natale

Passoscuro si prepara a vivere la magia delle festività con “Natale a Passoscuro”, l’appuntamento dedicato a grandi e piccoli in programma sabato 14 dicembre, dalle 10.00 alle 19.00, in Piazza Villacidro. L’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino, offrirà una giornata ricca di attività, come indicato nella locandina ufficiale.

Ad aprire la festa sarà l’esibizione dei bambini del “Piccolo Coro di Passoscuro” della Scuola Primaria Erminio Carlini, che porteranno sul palco l’allegria e l’entusiasmo del Natale.

A seguire, non mancheranno momenti dedicati al divertimento dei più piccoli: il Mago Sam coinvolgerà il pubblico in uno spettacolo di magia e intrattenimento, mentre lungo tutta la giornata sarà possibile incontrare Babbo Natale e i suoi Elfi, pronti a regalare sorrisi e fotografie.

Per tutta la durata dell’evento i visitatori potranno passeggiare tra i mercatini di Natale, aperti dalle 10.00, e gustare le proposte degli stand gastronomici, attivi dalle 12.00, condividendo un pranzo o una merenda in un’atmosfera calda e festosa. Passoscuro invita tutti a partecipare per vivere insieme una giornata speciale all’insegna della tradizione, della comunità e dello spirito natalizio.