Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 3 Dicembre 2025

Natale a Passoscuro: una giornata di festa per tutta la famiglia

Il 14 dicembre Piazza Villacidro si anima con musica, mercatini, spettacoli e l’arrivo di Babbo Natale

 

Passoscuro si prepara a vivere la magia delle festività con “Natale a Passoscuro”, l’appuntamento dedicato a grandi e piccoli in programma sabato 14 dicembre, dalle 10.00 alle 19.00, in Piazza Villacidro. L’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino, offrirà una giornata ricca di attività, come indicato nella locandina ufficiale.

 

Ad aprire la festa sarà l’esibizione dei bambini del “Piccolo Coro di Passoscuro” della Scuola Primaria Erminio Carlini, che porteranno sul palco l’allegria e l’entusiasmo del Natale.

 

A seguire, non mancheranno momenti dedicati al divertimento dei più piccoli: il Mago Sam coinvolgerà il pubblico in uno spettacolo di magia e intrattenimento, mentre lungo tutta la giornata sarà possibile incontrare Babbo Natale e i suoi Elfi, pronti a regalare sorrisi e fotografie.

 

Per tutta la durata dell’evento i visitatori potranno passeggiare tra i mercatini di Natale, aperti dalle 10.00, e gustare le proposte degli stand gastronomici, attivi dalle 12.00, condividendo un pranzo o una merenda in un’atmosfera calda e festosa. Passoscuro invita tutti a partecipare per vivere insieme una giornata speciale all’insegna della tradizione, della comunità e dello spirito natalizio.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Natale Passoscuro
Articoli correlati
Politica

Rampa A91 inaugurata e richiusa in 24 ore: esplode la protesta dell’opposizione

mercoledì, 3 Dicembre 2025
Focus

Natale a Passoscuro: una giornata di festa per tutta la famiglia

mercoledì, 3 Dicembre 2025
Focus

Una Moto per Tutti con Babbo Natale

mercoledì, 3 Dicembre 2025
Focus

Testa di Lepre apre le sue radici: in arrivo la passeggiata guidata del 13 dicembre

mercoledì, 3 Dicembre 2025
Cronaca

Scompare Anna Gallina Zevi, pioniera della tutela archeologica del litorale romano

mercoledì, 3 Dicembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Centro Studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci