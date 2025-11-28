Music Day Roma: viaggio nel collezionismo con le leggende italiane

Oltre 60 espositori e grandi ospiti animano la kermesse dedicata ai cultori di musica, cinema e memorabilia, tra firmacopie, rarità e anteprime nazionali

Le Orme, il chitarrista e fondatore dei Litfiba Ghigo Renzulli, Guido e Maurizio De Angelis, il regista Enzo G Castellari saranno tra gli artisti ospiti del “Music Day Roma-La Fiera del Disco di Roma”, alla 47/ma edizione: la manifestazione dedicata al collezionismo discografico e musicale si svolgerà domani sabato 29 e domenica 30 novembre, dalle 10 alle 19, con ingresso gratuito, all’Hotel Mercure Roma West, in via Eroi di Cefalonia. Nei 2.500 mq dell’area troveranno posto oltre 60 espositori da tutta Italia con migliaia di vinili,cd, dvd gadget, oggettistica e memorabilia musicale a disposizione del pubblico che potrà incontrare gli artisti che vengono per presentare i loro lavori, raccontare esperienze e rispondere a domande e curiosità, e firmacopie e incontri con artisti, autori e addetti ai lavori.

Per tutti gli amanti di Lucio Fulci e del suo cinema, anche la presentazione di un libro di fotografie inedite dal set di “Non si sevizia un Paperino”.

Gli incontri si apriranno sabato alle 11.30 con Le Orme: la storica band veneta presenterà al pubblico l’album “Le Orme & Friends” e le ultime ristampe uscite in edizione limitata. Alle 16 Ghigo Renzulli presenterà la ristampa in edizione limitata, rimasterizzata e in vinile colorato, di “Insidia”, album dei Litfiba del 2001. Domenica, alle 11.30, l’appuntamento con i Maestri Guido e Maurizio De Angelis (Oliver Onions) per la presentazione in anteprima nazionale della ristampa in vinile della colonna sonora di “Porgi l’altra guancia”‘film con Bud Spencer e Terence Hill. Alle 15 Bloodbuster Edizioni presenterà due libri: “Non si sevizia un paperino – Le foto ritrovate” e “La Polizia incrimina, la legge assolve – Il film che ha creato un genere” in compagnia del regista Enzo G.Castellari, del figlio Andrea Girolami ed altri ospiti. Ancora presenti i fratelli De Angelis, autori delle musiche del film.