“L’Ordine lineare del Caos”, a Passoscuro mostra delle opere di Piero Colò

L’iniziativa organizzata dall’Associazione “L’Isola delle Correnti APS”

Nell’ambito delle attività promosse dall’Associazione “L’Isola delle Correnti APS“, Sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno 2025, dalle ore 11:00 alle ore 19:00, si svolgerà a Passoscuro, presso la sede dell’Associazione in Via Valledoria, 150/A (orario dalle 11 alle 19), la mostra personale dell’artista Piero Colò dal titolo “L’Ordine Lineare del Caos”. Saranno esposte sia opere frutto della sua ricerca formale figurativa e fantastica, che opere che tendono all’astrazione seguendo il filo marcato del colore.

Piero Colò, Architetto, è autore di un murales a Passoscuro. La descrizione delle città è oggetto di molte sue opere – come nella “Città che non c’è” o di “Gomerosol” – ove le prospettive inquadrano una città geometricamente volubile con riferimenti ai miti orientali. I miti e la loro rappresentazione sono un altro elemento che caratterizza la sua ricerca, da quelli messicani a quelli riguardanti il logo occidentale. La chiave per comprendere questa moltitudine di espressioni è la ricerca sull’uomo nella sua espressione storica nel tempo.