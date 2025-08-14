“LibriAllOasi”: parole, storie e tramonti nel cuore di Roma

Una settimana di incontri letterari, teatro e musica all’Oasi Cestia, con autori emergenti e affermati, tra emozioni, cultura e sapori d’estate

Anche questa estate Elisir, che da anni organizza eventi artistici e festival letterari nei luoghi più belli d’Italia, nonché corsi di Scrittura Creativa Emozionale e supporta coloro che vogliono emergere nel mondo della letteratura, organizza rassegne letterarie che vedono protagonisti autori emergenti o già acclamati e conosciuti dal pubblico, con i loro libri.

Il parco dell’Oasi Cestia, nel cuore di Roma, in zona Piramide, sarà l’accogliente palcoscenico per LibriAllOasi. Qui, tutte le sere, a partire da lunedì 18 agosto e fino a domenica 24, dalle 18.45 alle 20 nello spazio dedicato, gli scrittori scambieranno idee e riflessioni con la giornalista Manuela Minelli, raccontando del loro libro e interagendo col pubblico, alternando momenti di teatro con un’attrice che interpreterà alcuni brani dei libri presentati.

LibriAllOasi si apre lunedì 18 agosto con “In punta di Penna”, raccolta dei migliori racconti e poesie degli allievi di I e II livello degli ultimi corsi di Scrittura Creativa Emozionale, con alcuni degli (ex) allievi presenti.

Martedì 19 sarà invece la volta di “La mia bestia amica”, di Alessandra Valdarchi, divertente e istruttivo libro con tanti disegni colorati, per bambini che verranno portati dall’autrice a scoprire e ad interagire con le loro emozioni.

Mercoledì 20 il palco di LbriAllOasi vedrà protagonista una serie di “Storie magiche per bambini fino a 100 anni”, di Manuela Minelli, che chiacchiererà con Veronica Manara di un libro che non è soltanto per bambini, ma che saprà affascinare quel bambino interiore che ognuno di noi custodisce gelosamente dentro di sè. Sarà l’attrice Lida Buchetti a dare vita ad alcuni personaggi del libro.

Giovedì 21 sarà la volta di “Nati Stonati”, di Emiliano Aquilini, storie di vita, un po’ vissuta e un po’ romanzata, in cui ognuno saprà ritrovare una parte di sé.

Si procede poi venerdì 22 con il romanzo storico “Il re della palude” del noto scrittore Mauro di Giorgio, la storia del mancato Nobel per la Medicina al medico e ricercatore Battista Grassi, che scoprì il vaccino contro la malaria che all’epoca dei nostri bisnonni falcidiava migliaia di persone, soprattutto bambini.

Sabato 23 agosto LibriAllOasi ha la fortuna e il piacere di avere come ospite la scrittrice Paola Minussi da Como, e il suo ultimo romanzo, “Il segreto di Via Volpi”, un thriller psicologico denso di suspance che vede protagoniste donne di oggi e di ieri in un intreccio mozzafiato.

LibriAllOasi si conclude in bellezza domenica 24, accompagnando il pubblico attraverso “La cruna dell’ago”, romanzo d’esordio di Veronica Manara, un percorso affascinante nel viaggio più periglioso di tutti, quello dentro sé stessi.

Un altro incontro divertente che potrete fare a LibriAllOasi sarà quello con Giulia Gorga e i suoi pennelli e colori. Giulia potrà in pochi minuti realizzare un vostro simpaticissimo ritratto che sarà il ricordo di una piacevole serata romana.

Nell’accogliente spazio dell’Oasi Cestia, tutte le sere si potranno gustare deliziosi aperitivi e cene sfiziose. Ad ogni incontro letterario farà seguito uno spettacolo musicale. L’ingresso è libero, il luogo, illuminato dalla rosata luce del tramonto e dalle lucine che incorniciano lo spazio, è la location ideale dove trascorrere del tempo piacevole e rilassante, vi aspettiamo numerosi!