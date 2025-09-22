Caricamento...

“La Terra del Drago”: rievocazione storica al Castello di San Giorgio di Maccarese

Il 27 e 28 settembre dame, cavalieri, spettacoli, cortei e magie con la prima edizione dell’evento medievale firmato Pro Loco e Freemac

 

 

di Dario Nottola

 

 

Sabato 27 e domenica 28 Settembre il Castello San Giorgio di Maccarese aprirà le sue porte per trasportare tutti in un tempo antico, fatto di dame e cavalieri, musica, danze e avventure.

 

In scena, su iniziativa della Pro Loco Fregene e Maccarese e Freemac, la prima edizione della rievocazione storica della leggenda de “La Terra del Drago”. In agenda spettacoli teatrali e cortei storici, musiche, letture e danze medievali; ed ancora esibizioni di arcieri, sbandieratori e falconieri, artisti di strada, mangia fuoco, giocolieri, Taverne ed aree food per banchetti, dj set.

 

Per i più piccoli, giochi e magie “in una terra incantata”. Tra i tanti appuntamenti, sabato alle 11 la rappresentazione teatrale “Le donne dentro al castello” & “La strana storia di San Giorgio e il drago”; alle 15 la “Caccia all’ultimo uovo del drago@ ed alle 17 una Tappa speciale di Passi nel Tempo: si apriranno le porte del Castello di San Giorgio e dell’Ecomuseo a cura della Pro Loco e Giovanni Zorzi per una visita guidata. Domenica alle 15 il Corteo storico con decine di figuranti in costume e la voce narrante di Osvaldo Bellotto. Alle 15.30 le Letture medievali a cura della Biblioteca dei Piccoli. Alle 16 gli sbandieratori di Castel Madama, alle 16.30 l’esibizione musicale de “La Pantera Rosa” ed alle 17 la prima esibizione degli Arcieri a cavallo dell’Associazione Arcieri d’Italia ed alle 19 la seconda; alle 17.30 spettacolo di danza, alle 18 i Falconieri dell’Associazione Falconieri Romani; infine alle 19.30 il concerto polifonico dell’Insieme Harmonico.

 

 

“Ingresso libero e non mancate, o vi perderete il richiamo del drago!”, l’invito della Pro Loco e di Freemac che hanno ideato la manifestazione, con il concorso della Regione Lazio ed il patrocinio del Comune di Fiumicino, e la collaborazione di Maccarese Spa, della compagnia teatrale Maschere di Vetro dell’IIS Leonardo Da Vinci, volontari di associazioni del territorio.

 

Per info e prenotazioni si può contattare il 331 3952765.

 

 

 

