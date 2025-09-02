Ischia celebra la lettura: dal 4 al 6 settembre la rassegna “LibrInPorto” a Casamicciola Terme

Tre giorni di incontri con autori e libri tra prosa, poesia e narrativa sociale.

Con il patrocinio del Comune di Casamicciola Terme e la collaborazione dell’Associazione Albergatori locale, partirà giovedì prossimo 4 settembre l’evento letterario organizzato da Elisir, dal titolo Approdo alla Lettura – LibrInPorto, che si terrà in una delle zone più affascinanti dell’Isola d’Ischia, Casamicciola.

Anche questa estate Elisir, che da anni organizza eventi artistici e festival letterari nei luoghi più belli d’Italia, nonché corsi di Scrittura Creativa Emozionale, supporta coloro che vogliono emergere nel mondo della letteratura e organizza rassegne letterarie che vedono protagonisti autori emergenti o già acclamati e conosciuti dal pubblico, con i loro libri, ha coinvolto autori emergenti che presenteranno le loro ultime opere letterarie. Si spazierà dalla prosa alla poesia, dalla letteratura per bambini alla narrativa sociale, con due appuntamenti per ogni sera, a partire dalle ore 19, al Molo Riva del Porto Turistico di Casamicciola.

Approdo alla Lettura – LibrInPorto si apre giovedì 4 settembre con “Storie magiche per bambini fino a 100 anni”, di Manuela Minelli, che presenterà un libro che non è soltanto per bambini, ma che saprà affascinare quel bambino interiore che ognuno di noi custodisce gelosamente dentro di sé. A seguire sarà la volta di “La cruna dell’ago”, romanzo d’esordio di Veronica Manara, che accompagnerà il pubblico in un percorso affascinante nel viaggio più periglioso di tutti, quello dentro sé stessi.

Venerdì 5 settembre sarà la volta di “Nora Maelle, la nuova arrivata”, della giovanissima Veronica Gasperi, un romanzo incentrato sull’affido nell’America dei giorni nostri. L’appuntamento successivo sarà con “Nati Stonati” di Emiliano Aquilini, una raccolta di racconti di vite “al limite” a cui sarà impossibile rimanere indifferenti.

Quindi sabato 6 settembre l’appuntamento sarà con la poesia e con “Fluendo. Tra passaggi, paesaggi e chimere”, della poetessa romana Francesca Liani. Concluderà la rassegna letteraria il romanzo “Quel filo sottile”, di Rosita d’Esposito, una saga familiare ambientata nel secolo scorso, in cui la vera protagonista è la resilienza delle donne. L’ingresso è libero, il luogo assolutamente magico, in cui si potrà godere dei celebri tramonti ischitani su un mare incantevole. Approdo alla Lettura – LibrInPorto sarà un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della buona lettura.