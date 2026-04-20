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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 20 Aprile 2026

Il Comune di Fiumicino lancia un Concorso fotografico aperto ai cittadini

Gli scatti fotografici dovranno rappresentare luoghi, paesaggi e soggetti simbolo del patrimonio locale

 

 

Il Comune di Fiumicino promuove un concorso fotografico rivolto ai cittadini con l’obiettivo di realizzare una mostra immersiva dedicata al territorio, capace di raccontarne e valorizzarne la ricchezza paesaggistica, naturalistica e culturale.

 

L’iniziativa intende coinvolgere attivamente i cittadini, invitandoli a partecipare attraverso la presentazione di scatti fotografici che rappresentino luoghi, paesaggi e soggetti simbolo del patrimonio locale.

 

 

Un progetto che punta a valorizzare la cultura come esperienza condivisa, strettamente legata all’identità del territorio e alla vita quotidiana della comunità. Ogni partecipante potrà candidare una sola fotografia, relativa a qualsiasi località del territorio comunale, con l’obiettivo di offrire a ogni luogo l’opportunità di essere rappresentato e valorizzato.

 

Le immagini dovranno essere presentate sia in formato cartaceo, tramite consegna a mano o raccomandata all’Ufficio Protocollo (Piazza Gen. C. A. Dalla Chiesa, 78 – Fiumicino), sia in formato digitale (jpg o png) all’indirizzo protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it, corredate dalla modulistica prevista (Allegati A e B).

 

La partecipazione è riservata esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Fiumicino.

 

Gli scatti selezionati saranno esposti in una mostra immersiva e le tre fotografie ritenute più significative verranno inoltre premiate con una targa ricordo da una giuria appositamente nominata. Il termine ultimo per la presentazione delle foto è fissato fino al 15 maggio 2026. La data e il luogo della premiazione saranno comunicati successivamente, al termine delle valutazioni della giuria.

 

Un’iniziativa che unisce arte, partecipazione e identità territoriale, offrendo ai cittadini l’opportunità di raccontare Fiumicino attraverso il proprio sguardo.

 

Sul sito del comune di Fiumicino si possono trovare gli allegati necessari per la presentazione della domanda e l’Avviso Pubblico completo (clicca qui).

 

 

 

 

 

 

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