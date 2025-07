“I GIOVEDI DI FREGENE” un appuntamento per tutti gli appassionati di motori, moda, musica e della buona cucina

Domani, giovedì 3 luglio su Viale Castellammare, il primo evento con il tema “Le Francesine e le Teutoniche”

di Dario Nottola

Il mese di luglio, a Fregene, si apre con “I GIOVEDI DI FREGENE”, un appuntamento per tutti gli appassionati di motori, moda, musica e della buona cucina.

Ogni giovedì di luglio, Viale Castellammare chiuderà le porte al traffico e si trasformerà in una via per l’arte.

Il progetto, promosso dall’associazione dei Commercianti di Marina di Fregene, in sinergia con i Club Scuderia Romana La Tartaruga e Motori d’ Altri tempi, e patrocinato dal Comune di Fiumicino, partirà domani 3 luglio con il tema “Le Francesine e le Teutoniche”, un’esposizione dedicata a vetture di marchi francesi o tedeschi. Da non perdere, dalle ore 19, rigorosamente su Viale Castellammare.