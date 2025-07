Giovedì 24 luglio torna “Woodstock a Tragliata”

Dalle ore 18, nel Borgo di Tragliata musica dal vivo, cibo e artigianato

Torna “Woodstock a Tragliata”, patrocinato dal Comune di Fiumicino, che accende il Borgo di Tragliata, nel cuore della campagna romana, tra musica dal vivo, cibo e artigianato.

L’evento nato nel 2011, all’interno della dimora storica del Borgo, vede protagonista la musica insieme ai mercatini artigianali, artisti del territorio, associazioni, prodotti bio, drink biologici e selezione di birre artigianali. Inoltre è previsto un Dj set in, alla quale sarà possibile accedere gratuitamente dalle 15.

Alle ore 17, nella sala “Travi”, presentazione del progetto TERSA – Territorio Etrusco Romano per la Sostenibilità Ambientale.

Il programma musicale vede sul palco, alle ore 20, C.A.B., Central Avenue Breakdown con Gianna Chillà. Mentre alle ore 21 Rock and roll e swing dal sapore vintage.

Alle ore 21 Greg & i Ghepardi Blu con il celebre Greg (del duo Lillo & Greg), protagonista in un viaggio scatenato tra rock degli anni ’50 e ’60, swing e atmosfere retrò. Alle 22 Funky,soul e disco con Frankie & Canthina Band. A seguire – DJ Setcon Geel DJ per continuare a ballare fino a tarda notte (Ingresso libero. Non è necessaria la prenotazione).