“Giornate Europee dell’Archeologia 2025”

Dal 13 al 15 giugno visite guidate nel Parco archeologico di Ostia Antica

di Dario Nottola

Visite guidate, laboratori, passeggiate archeologiche: è ricco e variegato, nel Parco archeologico di Ostia Antica, il programma culturale delle “Giornate Europee dell’Archeologia 2025” che coinvolgeranno, dal 13 al 15 giugno, sia gli Scavi di Ostia Antica che l’Area archeologica dei Porti imperiali di Claudio e di Traiano, la Necropoli di Porto all’Isola Sacra e il Complesso di Sant’Ippolito a Fiumicino.

Venerdi 13 giugno, alle 14.30, in agenda una visita guidata gratuita per “Un nuovo sguardo sulle Latrine di Ostia” a cura dell’équipe dell’Ecole Française de Rome e dell’Université Bordeaux-Montaigne.

Sabato 14 giugno, dalle 10 alle 13, nell’Area archeologica dei porti imperiali di Claudio e di Traiano, con “Muri per tutti a Portus” non una semplice visita guidata ma un vero e proprio laboratorio itinerante condotto dall’archeologa Valeria Di Cola, per comprendere come orientarsi all’interno dell’antico porto di Roma imperiale e per riconoscere le differenti tecniche murarie che caratterizzano i differenti monumenti.

Domenica 15 giugno con “Isola Sacra, archeologia e/è territorio” in agenda, sempre a Fiumicino, una passeggiata archeologica nella Necropoli di Porto ad Isola Sacra e nel Complesso di Sant’Ippolito, sotto la guida della Responsabile scientifica Cristina Genovese.

Infine, sempre il 15, dalle 9 alle 18, il Portico di Pio IX ed il Foro, all’interno degli Scavi di Ostia antica, ospitano una giornata di rievocazioni storiche dal titolo “Un giorno nell’antica Ostia”.

Dopo le “Giornate Europee dell’Archeologia” ci saranno nuovi appuntamenti: il 19 giugno, alle 15.30, una visita al “Museo delle Navi” di Fiumicino dove verranno illustrati i restauri effettuati di recente sui relitti esposti. Domenica 6 luglio, una doppia visita, al Conventino di Sant’Ippolito e all’Episcopio di Porto in via Portuense a Fiumicino, all’interno di una serie di iniziative che vanno sotto il titolo di “Itinerari Ecumenici tra Ostia e Porto”.