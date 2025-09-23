Giornate Europee del Patrimonio 2025

Sabato 27 e domenica 28 settembre il Parco archeologico di Ostia antica aderisce mettendo in calendario alcune iniziative

di Dario Nottola

Anche quest’anno, nell’ultimo weekend di settembre, si svolgono le Giornate Europee del Patrimonio, iniziativa di respiro europeo mirata alla promozione ed alla conoscenza del patrimonio culturale comune europeo. Il Ministero della cultura aderisce ed anzi coordina le attività e le iniziative promosse e organizzate da parte di tutti i musei italiani, pubblici e privati.

Sabato 27 e domenica 28 settembre anche il Parco archeologico di Ostia antica aderisce mettendo in agenda molti appuntamenti: a partire dall’orario prolungato dei siti di Fiumicino, all’apertura serale del Castello di Giulio II e del Museo delle Navi il sabato sera, e con l’offerta di tre laboratori didattici, uno per giovani e adulti, gli altri per bambini, nell’area archeologica dei porti di Claudio e di Traiano. Tutte le informazioni sugli orari e le modalità di partecipazione ai laboratori si trovano sul sito web del Parco al seguente link: Clicca qui

Scavi di Ostia. Apertura straordinaria della Galleria Lapidaria, dalle ore 10.15 alle ore 17.15. Iniziativa compresa nel biglietto di ingresso agli Scavi.

Area archeologica dei porti di Claudio e di Traiano (Fiumicino)

Muri per tutti a Portus: laboratorio di archeologia dell’architettura, dalle ore 10 alle ore 13 circa. Attività gratuita, compresa nel biglietto di ingresso all’area archeologica. Prenotazione obbligatoria via email a pa-oant.portus@cultura.gov.it. Per maggiori informazioni leggi la notizia dedicata.

Scaviamo insieme! Uno scavo didattico nei Porti imperiali: laboratorio didattico per bambini, alle ore 16. Attività gratuita, compresa nel biglietto di ingresso all’area archeologica (che per i minori fino a 18 anni è gratuito). Prenotazione obbligatoria via email a pa-oant.didattica@cultura.gov.it. Per maggiori informazioni leggi la notizia dedicata.

Castello di Giulio II. Apertura straordinaria serale, dalle ore 19.30 alle ore 00.30 (ultimo ingresso ore 00.00). L’ingresso prevede il biglietto straordinario di 1 €. Attenzione: in questa serata NON si terrà il concerto della stagione “Castello in Jazz“. Non è richiesta prenotazione.

Museo delle Navi (Fiumicino). Apertura straordinaria serale, dalle ore 19.30 alle ore 00.20 (ultimo ingresso ore 23.50). L’ingresso prevede il biglietto straordinario di 1 €. In programma due visite guidate, alle 19.30 e alle 21. Non è richiesta prenotazione.

Domenica 28 settembre

Scavi di Ostia. Apertura straordinaria della Galleria Lapidaria, dalle ore 10.15 alle ore 17.15. Iniziativa compresa nel biglietto di ingresso agli Scavi

Area archeologica dei porti di Claudio e di Traiano (Fiumicino)

Natura in Porto, scopri l’ecosistema di un’area archeologica: laboratorio didattico per bambini, alle ore 16. Attività gratuita, compresa nel biglietto di ingresso all’area archeologica (che per i minori fino a 18 anni è gratuito). Prenotazione obbligatoria via email a pa-oant.didattica@cultura.gov.it. Per maggiori informazioni leggi la notizia dedicata.

Complesso di Sant’Ippolito Apertura straordinaria giornaliera, dalle ore 11 alle ore 18.15. Evento gratuito, non è richiesta prenotazione. Si consiglia di abbinare la visita con la vicina Necropoli di Porto all’Isola Sacra.

Prolungamento orari di apertura dei siti nei giorni 27 e 28 settembre. In occasione delle GEP alcuni dei siti del Parco prolungano l’orario di apertura sia il giorno 27 che il giorno 28 settembre. Qui di seguito gli orari:

Castello di Giulio II: dalle ore 10.30 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 19)

Area archeologica dei porti di Claudio e di Traiano: dalle ore 10 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17)

Necropoli di Porto all’Isola Sacra: dalle ore ore 10.30 alle 18.15 (ultimo ingresso ore 17.30)

Museo delle Navi: dalle ore 10.00 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 18).

La Galleria Lapidaria ospita una delle sezioni principali della collezione epigrafica ostiense, costituita da più di 500 esemplari provenienti non solo da Ostia, ma anche dal suo territorio e da Portus. Essa fu allestita dopo la fine della II Guerra Mondiale nella “via tecta” sul lato est del Piccolo Mercato, andando ad accogliere le iscrizioni ostiensi più importanti e meglio conservate.