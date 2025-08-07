Fregene: martedì 12 agosto la XII edizione del trofeo estivo “Palio di Voga”

L’appuntamento, su iniziativa di Salvamento Fregene e Water Academy, allo stabilimento Albos, sul Lungomare di Levante

di Dario Nottola

Assistenti bagnanti, provenienti da varie regioni italiane, si daranno sfida martedì prossimo 12 agosto, a Fregene, per aggiudicarsi l’ormai ambito e tradizionale trofeo estivo del “Palio di Voga”, giunto alla dodicesima edizione.

L’appuntamento, allo stabilimento Albos, sul Lungomare di Levante, su iniziativa di Salvamento Fregene e Water Academy, con il patrocinio comunale, si presenta come un’edizione spettacolare, ricca di sport, adrenalina e divertimento sulla spiaggia.

L’evento sarà presentato dall’attrice romana Claudia Campagnola e con la musica del dj Max Stanzione. Il programma prevede, alle 18, una dimostrazione di tecniche di salvataggio con unità cinofile a cura del Cucs – Centro Unità Cinofile da Soccorso. Alle 19 scatterà la sfida dedicata agli assistenti bagnanti con la gara di voga sui pattini su un percorso in mare e le batterie tra gli sfidanti, per arrivare a decretare il vincitore.

Alle 21.30 in agenda le premiazioni ufficiali ed a seguire la festa in spiaggia, con brace, ed il dj set con Trixie e Sofia Sperati.