Fregene, il 21 giugno la “Giornata dello Yoga” al Parco Avventura

I partecipanti avranno l’opportunità unica di praticare yoga immersi nel verde

di Dario Nottola



Al Parco Avventura di Fregene il 21 giugno si svolgerà la “Giornata dello Yoga”, un’iniziativa di VitalaYoga, dedicata a Marialetizia Porreca, di cui faceva parte – In occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, Vitala Yoga e Parco Avventura annunciano la prima edizione della “Giornata dello Yoga – Fregene”, un evento completamente gratuito e aperto a tutti, dedicato al benessere, al movimento consapevole e alla profonda connessione con la natura.

La “Giornata dello Yoga – Fregene” si terrà sabato 21 giugno, dalle 10 alle 21, presso lo scenario del Parco Avventura a Fregene. I partecipanti avranno l’opportunità unica di praticare yoga immersi nel verde, godendo dei benefici rigeneranti che solo un ambiente naturale può offrire.

L’evento è stato concepito per offrire un’intera giornata di relax e riduzione dello stress, permettendo ai partecipanti di riconnettersi con se stessi e con l’ambiente circostante. Sarà un’occasione perfetta per staccare dalla routine quotidiana e dedicarsi al proprio equilibrio psicofisico.

“Siamo felici di poter offrire alla comunità di Fregene e non solo un’opportunità così speciale per celebrare lo yoga e il benessere – afferma la rappresentante di Vitala Yoga – La natura del Parco Avventura è la cornice ideale per questa giornata, che speriamo possa portare serenità e consapevolezza a tutti i partecipanti”.

L’ingresso all’evento è completamente gratuito. Saranno disponibili trattamenti specifici come shatsu, reiki, pranic healing i quali potranno essere prenotati e usufruiti a pagamento. L’intero ricavato di questi trattamenti sarà devoluto in beneficenza, sottolineando l’impegno sociale degli organizzatori. Non è richiesta alcuna prenotazione per l’accesso alla giornata. Per i trattamenti a pagamento, la prenotazione avverrà direttamente in loco.

“Unisciti a noi per celebrare la Giornata Nazionale dello Yoga in un contesto unico e rigenerante. Ogni offerta è benvenuta e sarà devoluta a Nico che, a undici anni, lotta per cuore e polmoni nuovi. Come Mary ama la vita e la onora in ogni istante, sapendo che il tempo è il bene più prezioso”, viene sottolineato.