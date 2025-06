Fregene: al Singita “Donne, diritto d’amore”, l’evento promosso dalle diocesi di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia

Appuntamento il 7 luglio al Singita Miracle Beach: protagoniste le donne in dialogo con la Chiesa

di Dario Nottola

“Donne, diritto d’amore“: è l’incontro dedicato e riservato al mondo femminile, in programma lunedì 7 luglio, alle 19, al Singita Miracle Beach, al Villaggio dei pescatori a Fregene. “Accogliendo anche quest’anno il desiderio di alcune di voi – scrive il vescovo Gianrico Ruzza nella lettera d’invito – le nostre Chiese di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia- Tarquinia propongono la terza edizione del dialogo che vede voi tutte come protagoniste, siate credenti o non credenti, praticanti o meno”.

Per il secondo anno consecutivo, l’idea nasce da un gruppo di donne che, dopo l’ascolto sinodale vissuto dalle due Chiese diocesane, hanno immaginato di offrire un momento di condivisione nel quale il mondo femminile si incontrasse e potesse esprimersi creativamente. La cosiddetta “questione femminile” attraversa la società in ogni ambito dell’esistenza: scuola, lavoro, sport, vita affettiva, politica, cultura, e anche l’esperienza di Chiesa. Tutti i tempi e gli spazi del nostro vivere quotidiano interpellano una meditazione schietta e costruttiva sulla dignità delle donne, perché ci sia una vera e attiva opera di valorizzazione di quanto è proprio della femminilità.

“Ci tengo a dirvi con convinzione – prosegue il vescovo nel suo messaggio – che le vostre speranze e le vostre sofferenze, le vostre domande e le vostre istanze sono occasione di crescita per tutta la comunità, in particolare quella cristiana”. L’incontro, dopo il precedente dedicato a Etty Hillesum, si sviluppa a partire “dall’ascolto della parola poetica e profetica di Alda Merini”. Dopo l’introduzione ci sarà la condivisione di alcune parole chiave proposte dalle organizzatrici con momenti di musica. “Avremo poi modo di gustare la bellezza del tramonto sul mare e un aperitivo nello stabilimento che ci ospita – conclude il Pastore – Tutta la nostra serata intende essere un momento di sosta e di dialogo, con quel sorriso che è luce per il nostro cammino”.