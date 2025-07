Fiumicino Summer Fest Village, un viaggio tra sapori, musica e divertimento fino al 3 agosto

Piazzale Mediterraneo si trasformerà in un luogo di festa e divertimento con il FIUMICINO SUMMER FEST VILLAGE. Tutte le sere, a partire dalle ore 20:00 aprirà i battenti il “Luna Park ” con giostre emozionanti, pensate per il divertimento di tutti, in particolare dei più giovani e dei bambini.

Dopo una settimana dall’inizio, da venerdì 11 a domenica 20 luglio, il Villaggio accoglierà l’accattivante evento: “Dimensione Birra e Food Festival”, dove ci si potrà deliziare con uno Street Food d’eccellenza e Birre uniche. Saranno disponibili, infatti, una vasta gamma di burger succulenti, arrosticini abruzzesi, fritti misti, specialità regionali e dolciumi vari. E per gli amanti della birra, sarà allestita una grande postazione dedicata alle birre artigianali, con decine di spine pronte a soddisfare ogni palato, tutto sotto la supervisione dei Maestri Birrai per garantire un consumo responsabile del prestigioso birrificio artigianale B.Four Beer.

Oltre alle giostre: SUMMER FEST FIUMICINO prevede anche animazione e musica, raduni di scuole di ballo che spaziano dal country ai ritmi caraibici, offrendo un’ulteriore dimensione di divertimento e socialità. In un viaggio tra sapori, musica e divertimento