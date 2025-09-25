Fiumicino saluta l’estate con una grande festa di quartiere

Dal 26 al 27 settembre al Parco Giancarlo Bozzetto, spettacoli, attività per bambini e ragazzi, cucina e grandi ospiti

di Fernanda De Nitto

Si terrà il prossimo fine settimana presso il Parco Giancarlo Bozzetto di Via dell’Ippocampo, 30 a Fiumicino la “Festa di Fine Estate”, organizzata dall’Associazione Reaction APS, in collaborazione con Pepe arredamenti.

Nelle due giornate realizzate per salutare insieme ai cittadini della zona la stagione estiva, ormai lasciata alle spalle, l’Associazione ha promosso una serie di eventi ed iniziative dedicate alla socializzazione, al divertimento, allo sport, alla buona musica ed alla cucina.

Infatti, nella giornata di venerdì 26 settembre a partire dalla ore 21.00 presso il parco pubblico di Fiumicino ci si potrà divertire ballando con mitico Santino Strano e la sua rinomata musica live. A seguire, fino a tarda sera, Alfio e Josè Lombardi live per continuare a danzare al super ritmo napoletano.

Mentre sabato 27 settembre sarà dato spazio anche alle attività sportive con alle ore 18.00 la dimostrazione della scuola acrobatica di mountain-bike, guida sicura e freesby con Ivan e tutto il suo staff pronto ad accogliere bambini e ragazzi invitati a cimentarsi in queste particolari attrazioni.

In serata, alle ore 21.00, grande spettacolo con Paola Delli Colli, la giornalista, scrittrice, autrice, e conduttrice ufficiale del “Festival della Canzone Italiana” al quale parteciperanno tantissimi ospiti, tra cui Tonels, Giancarlo Sensidoni, Fabio Martorana, Domenico Bartolomeo e soprattutto “L’orchestra Italiana”, pronta a deliziare il pubblico con alcuni degli intramontabili classici della canzone nazionale. Nelle due serate di festa l’organizzazione allestirà un punto ristoro con la cucina aperta a partire dalle ore 19.00.

“Grazie alla collaborazione di tantissimi giovani e di amici nati e cresciuti a Fiumicino abbiamo voluto proporre questa festa dedicata alla fine dell’estate dove ci si potrà incontrare insieme per salutare la stagione più calda dell’anno. Proseguiremo le nostre iniziative dedicate in particolare ai ragazzi del quartiere anche durante la stagione autunnale ed invernale al fine di sostenere sempre la promozione della cultura e dell’aggregazione quale elemento fondamentale per il coinvolgimento delle giovani generazioni nella vita attiva della Città” dichiara il Presidente dell’organizzazione Reaction APS, Nicolò Della Valle, insieme con Davide Cresta, legale rappresentante dell’Associazione Pesce Luna