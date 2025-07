Fiumicino-Messico una festa che unisce

Una serata indimenticabile presso i giardini dell’associazione “I Due Liocorni” a Testa di Lepre

di Patrizio Pavone

Una serata indimenticabile per i cittadini di Fiumicino, e della periferia di Roma nord che, ingolositi dalla pubblicità, si sono recati presso i giardini dell’associazione “I Due Liocorni” a Testa di Lepre.

Indimenticabile per occhi, gola ed orecchie. Una ambientazione con i vivi e gioiosi colori messicani, dalla bandiera tricolore simile alla nostra, e da festoni, tovaglie, bandierine, pignatte variopinte e tante luci. Per la gola poiché venivano serviti piatti messicani come i “tacos” a base di carne di maiale con verdure e salse, piccanti e non. Per l’udito in quanto un nutrito gruppo di Mariachi messicani, che si chiamano Romatitlan, hanno impreziosito la serata con le musiche allegre e travolgenti, con un corpo di ballo con i loro variopinti costumi originali.

Tra i settanta commensali il consiglio direttivo della Proloco di Testa di Lepre, tanti messicani che vivono in città e parecchi bambini. Anche i piccoli hanno avuto la loro parte di spettacolo e di divertimento. Infatti era stata allestita una loro zona con un cavallo di cartapesta contenente caramelle, posizionato in alto e che doveva essere colpito dai bambini partecipanti, con un bastone, fino a farne uscire i dolciumi ivi contenuti.

Insomma una serata al fresco, in allegria, trasportati in un altro continente a suon di violini, trombe, chitarre e “chitarron”, con canti e tanti balli. Sicuramente un programma insolito, ben riuscito, da rifare assolutamente.