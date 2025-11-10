“Fiumicino. Le 100 meraviglie [+1]”: un viaggio nel cuore del territorio

Alla Rassegna Letteraria del Centro Senior “Assideo D’Alena” la presentazione del libro di Saverio Cucina

Prosegue la Rassegna Letteraria del Centro Sociale Senior “Assideo D’Alena”, che mercoledì 12 novembre alle ore 17.00 ospiterà il secondo appuntamento presso la sede di Via Copenaghen 30, Le Pleiadi.

Nel corso dell’incontro sarà presentato il volume “Fiumicino. Le 100 meraviglie [+1]” di Saverio Cucina, un’opera che accompagna il lettore in un affascinante viaggio alla scoperta delle tante sfaccettature del nostro territorio. A dialogare con l’autore sarà la Dott.ssa Brunella Bassetti.

L’iniziativa si rivolge a tutti gli appassionati e ai curiosi desiderosi di conoscere più da vicino le bellezze di Fiumicino, tra luoghi celebri e angoli meno noti, autentiche “chicche” che raccontano la storia, la cultura e l’identità della città.

Un percorso emozionale tra passato e presente, tra mare, fiume, cielo e terra, che restituisce l’immagine di una comunità viva e ricca di tradizioni, lontana dallo stereotipo di semplice scalo aeroportuale o città di passaggio.

L’evento è a cura del Direttivo del Centro Senior “Le Pleiadi – Assideo D’Alena”