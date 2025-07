“Fantasmi urbani – La memoria dei cinema di Roma”

Sabato 2 agosto, la presentazione del libro di Silvano Curcio, presso la Biblioteca Gino Pallotta di Fregene

di Dario Nottola

Ancora un’iniziativa culturale presso la Biblioteca Gino Pallotta di Fregene: sabato 2 agosto, alle 18.30, ci sarà la presentazione del libro “Fantasmi urbani – La memoria dei cinema di Roma” di Silvano Curcio. Francesco Palombi dialogherà con l’autore.

Roma città del cinema – evidenzia la Biblioteca nel presentare l’appuntamento – rischia di non essere più anche la città dei cinema, segnata com’è da un’ “escalation incontrastata di chiusure e trasformazioni selvagge che ha portato alla scomparsa di più di 100 cinema nei soli ultimi quindici anni”. La chiusura e la sparizione dei cinema rappresentano una sconfitta per l’intera collettività, una perdita profonda e insanabile di un inestimabile patrimonio identitario di storia, socialità e cultura, e spesso anche di arte e di architettura, depositario di memorie, costumi e abitudini del nostro vivere, di preziose valenze materiali e immateriali che non si è stati in grado di tutelare.

Chiusi, abbandonati, degradati o trasformati in altro, oggi questi cinema sono diventati i “fantasmi urbani” che popolano Roma, luoghi a cui solo la memoria è in grado di familiarità e riconoscibilità. Questo libro – viene sottolineato ancora – è dedicato al racconto dei “fantasmi urbani” di Roma, con l’intento di recuperarne e condividerne la memoria e porsi due ulteriori finalità: far conoscere e denunciare quale prezioso patrimonio collettivo è andato perduto o è stato compromesso e, al tempo stesso, lanciare un ultimo SOS per la salvaguardia dei cinema superstiti, indicando altresì criteri di indirizzo per agire a tal fine. In questa direzione si snoda il filo della narrazione dei “fantasmi urbani” di Roma, un articolato percorso di ricomposizione della memoria di oltre 160 ex cinema: da quelli del Centro storico e dei quartieri moderni, fino alle sale delle periferie e ai cineclub.