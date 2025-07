Estate: concerti, gastronomia, cinema, visite guidate ed incontri culturali

La nuova tornata di appuntamenti estivi da oggi a domenica, sul territorio di Fiumicino

di Dario Nottola

Concerti, gastronomia, cinema, visite guidate ed incontri culturali. E’ quanto propone la nuova tornata di appuntamenti estivi da oggi a domenica, sul territorio di Fiumicino, proposto da associazioni, Pro Loco, attività balneari, commerciali e parrocchie.

A Fregene terzo appuntamento oggi, dalle 15 alle 24, con il “Salotto” del mercoledì in via San Fruttuoso, a cura di Vivere Fregene e Fiumicino: mercatini, musica ed animazione per grandi e piccini. Prosegue domani l’iniziativa “I Giovedì di Fregene”, organizzata dall’Associazione Commercianti Marina di Fregene, con un tratto di via Castellammare isola pedonale e che ospita l’esposizione “Dal Velocipede alle maxi moto”, mercatini artigianali, giostre e musica con, alle 21.30, davanti al Punto Unicredit, il concerto corale di dAltroCanto con “Battisti InCanto”, un grande tributo a Lucio Battisti.

Con la Pro Loco, è entrata nel vivo l’iniziativa “Passi nel Tempo” alla scoperta delle storie e dei segreti delle località di Fregene e Maccarese: domani Giovedi 24, per “A spasso nella natura”, sarà la volta del Mandorleto e del Vivaio storico di Maccarese. Infine, venerdi 25 con “Orme di Cinema” in agenda un viaggio in bicicletta alla scoperta delle location che Fregene ha regalato al Cinema. La prenotazione deve avvenire su WhatsApp al numero 331 395 2765 specificando nome e cognome di tutti i partecipanti e il numero dei minori. I tour iniziano alle 18 ed è consigliato arrivare almeno 10 minuti prima della partenza.

Giovedì 24 luglio torna “Woodstock a Tragliata”, patrocinato dal Comune di Fiumicino, che accende il Borgo, nel cuore della campagna romana, tra musica dal vivo, cibo e artigianato. L’evento nasce nel 2011 all’interno della dimora storica del Borgo, e vede protagonista la musica insieme ai mercatini artigianali, artisti del territorio, associazioni, prodotti bio, drink biologici e selezione di birre artigianali. Inoltre è previsto un Dj set in, al quale sarà possibile accedere gratuitamente dalle 15. Alle 17, nella sala “Travi”, presentazione del progetto TERSA – Territorio Etrusco Romano per la Sostenibilità Ambientale. Il programma musicale vede sul palco, alle 20, CAB, Central Avenue Guasto con Gianna Chillà . Mentre alle 21 Rock and roll e swing dal sapore vintage. Ore 21 Greg & i Ghepardi Blu con il celebre Greg (del duo Lillo & Greg), protagonista in un viaggio scatenato tra rock degli anni ’50 e ’60, swing e atmosfere retrò. Tutti i 22 Funky, soul e disco con Frankie & Canthina Band. A seguire – DJ Setcon Geel DJ per continuare a ballare fino a tarda notte.

Giovedì 24, sul Lungomare della Salute di Fiumicino, ROCKIN LOVERS ETS presenta “ONE LOVE – ONE WORLD”. Dalle 19 SPUMA DJ SET + AFRO ROCK DRUMS (H21) BASE SOUNDCHECK + LIVE ONDE ROOTS A BOB MARLEY TRIBUTE live h 22.30. Info 3314084399

A Fregene prosegue la rassegna estiva “Cinemadamare” allo stabilimento della Marina Militare sul Lungomare di Levante, con proiezioni di film alle 21.30.

Sabato 26, alle 21, per la rassegna “Maccarese d’Estate” al Vivaio storico in via dei Collettori, “Visita notturna a lume di torcia “Le tracce dei folletti”: attività per bimbi dai 3 ai 6 anni.

Sabato 26, a Fregene, sabato, alle 18.30, nella Biblioteca Gino Pallotta, in collaborazione con il Bio Distretto Etrusco Romano, la presentazione del libro di Antonello Pasini – uno dei più autorevoli scienziati del clima – “La sfida climatica”. Dialoga con l’autore Fabrizio Monaco.

Sabato 26, in via Torre Clementina, a Fiumicino, lungo il porto canale, per la rassegna “Saturday Night Live Summer 2025” di “Cielo”: alle 22.15 il concerto tributo ai Queen con il gruppo dei “Galileo”.

Dal 25 luglio al 3 agosto, al Parco del Perugino, a Parco Leonardo, spazio alla gastronomia con la “Festa Cozza e Pecorino Fiumicino” proposta dall’Associazione Nuovo Faro Aps, con stand, musica, spettacoli, giostre.

Venerdì 25 “Una Notte Magica” al Parco Avventura Fregene. Con sacchi a pelo, torce e tanta voglia di avventura: dalle 18 inizio con l’allestimento delle tende; cena tutti insieme sotto le stelle, spettacolo dal vivo con il fantastico Mago Willy, pernottamento in tenda nel cuore del parco e Colazione inclusa al risveglio. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

L’Associazione Crescere Insieme, con il patrocinio del Comune di Fiumicino, organizza, per la serata di sabato 26 Luglio, il tradizionale evento estivo “The Best Foam Tour Schiuma Party e Laser Show”, una manifestazione gratuita e aperta a tutta la cittadinanza. L’iniziativa si svolgerà presso il Centro Commerciale Le Tartarughe ad Aranova. A partire dalle ore 18.30 sarà possibile visitare gli stand gastronomici, mentre dalle ore 21 al via lo spettacolo.

Dal 25 al 27 luglio la Parrocchia Sant’Anna di Passoscuro ha in programma la Festa di Sant’Anna, un momento di unione, tradizione e fede che accompagna fedeli e visitatori ogni anno nel cuore dell’estate.

PROGRAMMA VENERDÌ 25 LUGLIO

17:00: Apertura stand e pesca di beneficenza

18:00: Santa Messa con il Vescovo Gianrico Ruzza

19:00: Processione

20:00: Apertura stand gastronomico

21:00: Serata con Marco & Emily – musica, karaoke, dance + giochi popolari

SABATO 26 LUGLIO

10:00: Apertura stand

16:00 – 18:30: Giochi bimbi

17:00: Pesca di beneficenza

19:00: Santa Messa

20:00: Apertura stand gastronomico

21:00: Baby dance

21:30: Serata con i Fratelli Hernandez

DOMENICA 27 LUGLIO

09:00 / 11:00 / 19:00: Santa Messa

10:00: Apertura stand

16:30 – 18:30: Torneo PlayStation

17:00: Pesca di beneficenza

19:00: Esposizione auto d’epoca

20:00: Apertura stand gastronomico

21:00: Giochi popolari

21:00 – 21:30: Baby dance

22:00: Spettacolo con Paolo degli Atti & Daniela Minniti

Tutti i sabati di luglio il Museo delle Navi di Fiumicino è aperto gratuitamente la sera, dalle 19.30 alle 22.30, mentre tutte le domeniche di luglio il Complesso di Sant’Ippolito all’Isola Sacra (Fiumicino) è aperto gratuitamente alle visite dalle ore 11 alle ore 14.30.