È IL “CAR BOOT SALE” A RIAPRIRE LA STAGIONE DI RASSEGNE DEL PARCO DA VINCI

Domenica 15 settembre tutti pronti ad aprire i cofani delle auto, nello spazio antistante lo store Bonetti e America Graffiti, dalle ore 10 in poi

Settembre mese di rientri e riavvii e – come da tradizione – torna al Parco Da Vinci la grande rassegna del “Car boot sale”: l’occasione che il Parco dà ai suoi affezionati clienti di vendere e comprare merce di seconda mano. Un appuntamento che – da qualche anno – trova una grande risposta da parte del pubblico sempre più attento agli acquisti sostenibili o alla ricerca di articoli d’altri tempi. O ancora di coloro che cercano un modo per disfarsi di oggetti in buono stato ma non più utilizzati.

Domenica 15 settembre, nello spazio antistante lo store Bonetti e America Graffiti dalle 10 in poi, tutti pronti quindi ad aprire i cofani delle auto che diventano così veri e propri negozi a cielo aperto per riciclare la roba vecchia. Quella che – seppur bella e in ottime condizioni – è rimasta in uno scatolone appoggiato nella soffitta, nella cantina o nel garage di turno. Oggetti di ogni tipo, ritenuti per una qualsiasi motivazione non più indispensabili, e capi di abbigliamento vintage tornati di moda finiscono così in un sistema di economia circolare che non impatta sull’ambiente, allungando la vita di ogni prodotto e contribuendo alla lotta allo spreco tramite il riuso e il riciclo.

Il Parco Da Vinci si ripropone con settembre protagonista della vita del territorio, offrendo i suoi spazi per eventi sociali, istituzionali, culturali totalmente gratuiti. A cui si affiancano le tante offerte che il Parco offre nei suoi negozi. Brand tra i più noti e ricercati a livello internazionale e a cui quest’anno si uniscono nomi come quelli di Kiko Milano, Refrigiwear e Jack&Jones. Così come i tanti punti ristoro per famiglie, bambini e per i tanti ragazzi che popolano il Da Vinci, ambiente confortevole e sicuro, a tutte le ore. Gli eventi sono da considerarsi annullati in caso di maltempo.