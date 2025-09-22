Doppio evento a La Grooveria di Fiumicino: tra storia segreta e teatro d’autore

Cadenze Letterarie e La Grooveria raccontano le donne dell’intelligence italiana e, a seguire, lo spettacolo teatrale “Ops Questo Lo Dovevo Solo Pensare” di Riccardo Casseri

Il 25 settembre alle ore 18.30 il mare di Fiumicino non fa solo da cornice a tramonti mozzafiato: diventa testimone di un viaggio nella memoria, nella resilienza e nell’arte. Alle ore 19.30, La Grooveria apre le sue porte a un nuovo capitolo di Cadenze Letterarie, la rassegna ideata e condotta da Dino Tropea, che questa volta accende i riflettori sulle pagine meno conosciute della storia italiana: “Le donne dell’intelligence italiana. Dall’Italia preunitaria al 1949” (Carabba Editore) di Antonella Colonna Vilasi.

Un libro che squarcia il velo del silenzio e porta alla luce figure dimenticate, donne che hanno agito nell’ombra, tra Medioevo, Rinascimento, guerre mondiali e Resistenza. Donne costrette a indossare maschere, a vivere di doppiezze, a trasformare fragilità in forza. Alcune eroine, altre opportuniste, tutte legate da un filo rosso: la capacità di incidere sulla Storia quando nessuno avrebbe scommesso su di loro.

La serata si muoverà come un racconto corale. L’autrice guiderà il pubblico tra archivi e memorie, alternandosi a letture affidate a Maria Grazia Imbimbo e Sergio Mingrone, mentre la psicologa Sonia Buscemi offrirà chiavi di lettura sulle ferite interiori lasciate da vite spese tra identità nascoste e doppi giochi. Dino Tropea sarà il tessitore di questo dialogo, portando la voce della letteratura a intrecciarsi con quella della psicologia e della storia.

L’impianto narrativo seguirà un percorso che spazia dalle spie medievali ai segreti del Risorgimento, fino alle staffette partigiane della Resistenza. Senza mai cadere nello svelamento totale, la scaletta offrirà suggestioni e frammenti capaci di accendere la curiosità, lasciando che il cuore del libro resti da scoprire nelle sue pagine. La vera protagonista sarà la memoria: quella che restituisce dignità a donne cancellate dai manuali, ma mai dalla Storia.

Poi, dalle ore 22, il tono cambia. La Grooveria si trasforma in palcoscenico e accoglie Riccardo Casseri con il suo spettacolo teatrale “Ops Questo Lo Dovevo Solo Pensare”. Un titolo ironico, che già da solo lascia intravedere lo spirito della performance: un mix di sarcasmo e profondità, capace di trascinare lo spettatore in un vortice di riflessioni e risate. Un modo per chiudere la serata con leggerezza, ma anche con quello sguardo tagliente che solo il teatro sa regalare.

La Grooveria di Fiumicino si conferma così il salotto letterario e culturale del litorale, uno spazio inclusivo dove la comunità si ritrova per condividere storie, arte e pensieri. Con il sostegno dell’Associazione Insieme per Parco Leonardo, di Rockin’ Lovers ETS e del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti, l’appuntamento si candida a diventare uno dei momenti imperdibili della stagione.

Non è solo una presentazione e non è solo uno spettacolo: è un doppio invito a guardare oltre la superficie, ad ascoltare le voci dimenticate e a lasciarsi sorprendere dal potere delle parole.

L’ingresso è libero, ma i posti sono limitati.

Per informazioni e prenotazioni: dino.tropea@gmail.com o direttamente La Grooveria.