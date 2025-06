Domenica a Fiumicino e Fregene lo spettacolo di 350 ‘Vespa’

In corteo sul litorale esemplari da collezione e d’epoca

di Dario Nottola

Sarà un vero spettacolo d’altri tempi: circa 350 “Vespa” (anche al plurale si declina così) in corteo animeranno e coloreranno, domenica 22 giugno, il litorale di Fiumicino e Fregene. Arriveranno da tutta Italia, dal Piemonte e dal Veneto fino alla Sicilia, oltre che dalla Grecia.

Ad organizzare il “1° Raduno Fiumicino Fregene” è il “Vespa Club Fiumicino-Fregene“, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Fiumicino oltre che del “Vespa club d’Italia”. Sarà una giornata unica dedicata alla passione per la Vespa, con la partecipazione di esemplari di particolare interesse collezionistico, tra cui modelli molto rari, e la presenza delle istituzioni del Vespa Club d’Italia.

Il raduno è fissato alle presso via Torre Clementina per le registrazioni, la consegna di gadget e colazioni; alle 10 la partenza per il tour lungo il litorale di Fiumicino e Fregene; alle 11.30 la sosta al Mandorleto del Castello di San Giorgio di Maccarese dove è in programma una degustazione di latte di mandorla, mandorle e bevande. Nel pomeriggio, infine, le premiazioni, con sorprese e gadget per i partecipanti.