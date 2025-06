Domenica 8 giugno, grande festa per i 10 anni di attività del Clan Giungla Silente Gruppo Scout Fiumicino Centro

“Vi aspettiamo per farvi vivere lo scoutismo come lo vivono i nostri ragazzi”

di Dario Nottola

Grande festa per i dieci anni di attività del Clan Giungla Silente Gruppo Scout Fiumicino Centro, realtà attiva della parrocchia Santa Maria Porto della Salute.

Domenica 8 giugno, su un tratto di via Torre Clementina, dalle 10 alle 16, ci saranno attività e giochi per grandi e piccoli mentre alle 11.30 ci sarà la Santa Messa.

Una domenica speciale, aperta a tutti, per vivere lo scoutismo come lo vivono i ragazzi del Clan Giungla silente. “Siete tutti invitati per festeggiare con noi i nostri 10 anni di attivita’!”, l’invito lanciato.