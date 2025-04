Domenica 27 aprile l’evento solidale “Mettiamo in moto il cuore” organizzato dalla Rm Bikers for Children

In via della Foce Micina circa 100 motociclisti pronti a dare il via a un percorso simbolico e coinvolgente

Domenica 27 aprile, dalle ore 10.00 alle 13.00, Fiumicino ospiterà l’evento solidale “Mettiamo in moto il cuore”, patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato dalla Rm Bikers for Children. Una giornata all’insegna dell’inclusività, della beneficenza e della passione per i motori.

Il raduno delle moto è previsto in piazza del mercato rionale del sabato, in via della Foce Micina, con l’arrivo di circa 100 motociclisti pronti a dare il via a un percorso simbolico e coinvolgente. Le moto si dirigeranno poi verso Largo Borsellino, dove incontreranno i ragazzi delle associazioni, per poi raggiungere insieme l’ultima tappa dell’evento, in via della Scafa 143.

Protagonisti dell’iniziativa saranno i ragazzi delle associazioni Il Cuore di Cristiano e Il Colibrì, che presso il piazzale del “Salsedine”, avranno la possibilità di esporre e proporre i loro prodotti artigianali, frutto di impegno, creatività e abilità. Qui, il percorso si concluderà con un pranzo conviviale e momenti di animazione.