“Dalla Terra alla Tavola”: a Torre in Pietra debutta la Festa dell’Agricoltura

Domenica 19 ottobre, una giornata di storia, sapori e tradizioni per grandi e piccoli nei giardini di Sant’Antonio Abate

Il 19 ottobre, dalle 10 alle 15, si terrà la prima edizione della Festa dell’Agricoltura “Dalla Terra alla Tavola”, un evento patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato dalla Pro Loco Torre in Pietra APS. La manifestazione avrà luogo presso i giardini della Chiesa di Sant’Antonio Abate, in via Francesco Marcolini 22.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di celebrare e riscoprire i valori rurali che da sempre caratterizzano le terre a nord del Comune. In passato, infatti, i contadini si riunivano all’inizio dell’anno agrario, con l’arrivo dell’autunno, per far benedire i campi arati, augurandosi un raccolto abbondante. “Dalla Terra alla Tavola” vuole proprio riportare in vita questo spirito di comunità e di legame profondo con la terra.

Il programma della giornata prevede alle 10.00 il ritrovo dei mezzi agricoli in Piazza dei Tipografi, con una sfilata e l’esposizione di trattrici d’epoca e moderne. Alle 11.45, i mezzi e gli agricoltori riceveranno la benedizione del Parroco Don Ivan. A seguire, il programma si arricchirà con attività ludiche per grandi e piccoli: giochi tradizionali a tema come il tiro alla fune, la corsa nei sacchi e ruba bandiera.