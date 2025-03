Con “Festa di Corte” si aprono i programmi di attività della Pro Loco di Fiumicino per la primavera e l’estate 2025

Dal 6 all’8 giugno la “Sagra del Pesce-Festa delle Tradizioni Marinare della Città di Fiumicino”

di Dario Nottola

Si aprirà, domenica 13 aprile, con la 12ª edizione della “Festa di Corte”, il lungo carnet di impegni per i volontari e soci della Pro Loco di Fiumicino che animeranno la primavera e l’estate 2025.

“Festa di Corte” si svolgerà, dalle 15 alle 18, nella cornice di Villa Guglielmi: propone una rievocazione storica dei fasti della villa con figuranti in abiti d’epoca manifestazioni ispirati alla fine dell’Ottocento, offrendo ai visitatori l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva nella storia locale. Il momento centrale dell’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino, sarà il “Gran Ballo”, curato dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica.

A completare il percorso culturale, nelle sale espositive sarà allestita una mostra fotografica che racconta l’evoluzione dell’edificio dalla fine degli anni Cinquanta fino al 1998. Inoltre, sarà possibile visitare la mostra “Saluti da Fiumicino”, un’esposizione di cartoline d’epoca appartenenti a due collezionisti locali, testimonianza preziosa della memoria storica del territorio. L’ingresso alla Festa di Corte è libero e non è richiesta prenotazione.

Ma non finisce qui: la Pro Loco supporterà il 21 aprile, sul Lungomare della Salute, l’appuntamento con “Gli ambulanti di Forte dei Marmi”. Il 25 aprile coordinerà, alle 10.30, al Cimitero di via Portuense, la Cerimonia in ricordo di G.B.Grassi, a 100 anni dalla sua scomparsa. Il 30 maggio, poi, al Parco Forti, collaborerà per il Giubileo delle famiglie organizzato dalle parrocchie di Fiumicino.

Dal 6 all’8 giugno, con location da definire, il clou organizzativo dell’anno per il sodalizio di piazza Grassi: la 53ma edizione della “Sagra del Pesce-Festa delle Tradizioni Marinare della Città di Fiumicino”, con tanti quintali del classico prodotto pescato dalla flotta pescherecci locale che finiranno nella Padella Gigante dal diametro di 4 metri e che può contenere 800 litri d’olio, con 12 bruciatori antivento e 20 cestelli per la cottura.

Ed ancora, il 22 giugno la collaborazione per il “Raduno Vespa Club d’Italia” su via Torre Clementina. Il 29 giugno ci sarà, invece, il Giubileo delle Pro Loco a San Pietro. Infine, il 5 luglio la Pro Loco sarà di nuovo protagonista alla “Notte Bianca delle degustazioni” a Valmontone.