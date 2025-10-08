Casting cinematografico per nuovo film a Fiumicino

Selezioni per bambini 2-4 anni di origine africana o medio orientale

La Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino per la realizzazione di un film prodotto da Groelandia Srl è alla ricerca di bambine e bambine con tratti somatici di etnia africana o medio orientale di età compresa tra i due e i quattro anni.

Il periodo delle riprese previste nel territorio sarà tra fine ottobre e metà dicembre.

Coloro che sono interessati a partecipare al casting possono recarsi sabato 11 ottobre a Fiumicino, in Via Porto di Claudio, 9 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. I bambini dovranno essere accompagnati da un genitore munito di un documento di identità.

Per informazioni: fiumicinocinema@gmail.com