Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 8 Ottobre 2025

Casting cinematografico per nuovo film a Fiumicino

Selezioni per bambini 2-4 anni di origine africana o medio orientale

 

La Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino per la realizzazione di un film prodotto da Groelandia Srl è alla ricerca di bambine e bambine con tratti somatici di etnia africana o medio orientale di età compresa tra i due e i quattro anni.

 

Il periodo delle riprese previste nel territorio sarà tra fine ottobre e metà dicembre.

 

Coloro che sono interessati a partecipare al casting possono recarsi sabato 11 ottobre a Fiumicino, in Via Porto di Claudio, 9 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. I bambini dovranno essere accompagnati da un genitore munito di un documento di identità.

 

Per informazioni: fiumicinocinema@gmail.com

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
commissione cinematografica
Articoli correlati
Attualità

"Lacrime Infinite", una canzone creata dai ragazzi della VE dell'I.C. G.B. Grassi

mercoledì, 8 Ottobre 2025
Cronaca

Roma, lavori RFI a Pigneto: FL1 e FL3 limitate tra Tiburtina e Ostiense dal 10 al 12 ottobre

mercoledì, 8 Ottobre 2025
Attualità

Granaretto, sopralluogo del Presidente del Consiglio Severini e dell'Assessore Costa: “Ripristinare subito l’area oggetto di ripiantumazione”

mercoledì, 8 Ottobre 2025
Attualità

Baccini, il treno deve tornare direttamente a Fiumicino città: il collegamento ferroviario manca da oltre 20 anni

mercoledì, 8 Ottobre 2025
Cronaca

A Focene inaugurati i lavori per la condotta di risalita: obiettivo un mare più pulito

mercoledì, 8 Ottobre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz