Caffè Letterario & Elisir presentano “Stelle di Libri, aperitivo con l’autore”

Dal 3 al 6 dicembre autori, poesia e aperitivi culturali in via Ostiense con la rassegna firmata Elisir

Mercoledì 3 dicembre al Caffè Letterario di via Ostiense, partirà la rassegna letteraria “Stelle di Libri, aperitivo con l’autore”, organizzata da Elisir e che terminerà sabato 6 dicembre con due sillogi poetiche di due interessanti personalità poetiche. Si tratta di quattro incontri con vari autori e i loro ultimi libri che spaziano dalla narrativa sociale, alla poesia ai racconti, piccoli grandi regali, perfetti da mettere sotto l’albero.

Negli accoglienti locali del caffè letterario, si alterneranno lo scrittore, ma anche attore e regista, Riccardo Passalacqua, con il suo “Snitchare”, storia di bullismo tra adolescenti realmente accaduta in un liceo romano.

A seguire, giovedì 4 dicembre, il palco del Caffè Letterario accoglierà un libro molto particolare, uscito soltanto lo scorso 25 novembre e già arrivato alla seconda ristampa. Si tratta di “Tutti giù per terra!”, silloge poetica dedicata ai bambini di Gaza e di tutte le zone in guerra, realizzata da quattro poetesse contemporanee di spicco, Cinzia Marulli, Francesca Grimaldi, Veronica Manara e Manuela Minelli, che hanno creato potenti versi contro la guerra, con le suggestive tavole a colori dell’artista Sergio Viscardi. Il ricavato delle vendite del libro viene interamente devoluto dalla casa editrice Elisir all’associazione umanitaria Emergency, per aiuti ai bambini di tutte le guerre.

“Stelle di Libri, aperitivo con l’autore” procede poi venerdì con una singolare raccolta di racconti di Emiliano Aquilini dal titolo “Nati stonati” e si chiuderà in poesia sabato 6 dicembre con “Fluendo. Passaggi, paesaggi e chimere” di Francesca Liani e “Immagini” di Giovanni d’Amore, due sillogi poetiche molto diverse tra loro, ma accomunate da una rara profondità nel saper trasmettere emozioni che toccano l’anima e far vibrare quelle corde interiori che troppo spesso dimentichiamo di possedere.

Tutti gli incontri con autori e libri si terranno alle ore 17. Chiunque vorrà potrà approfittare dei coloratissimi aperitivi del Caffè Letterario e anche fermarsi a cena per gustare gli “sfizi dello chèf”.

“Stelle di Libri” – Caffè Letterario & Elisir – Via Ostiense, 95 – dal 3 al 6 dicembre – ore 17