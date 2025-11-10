“Cadenze Letterarie” Surfing My Wave e reggae live a Fiumicino con Dino Tropea

Alessandro Dini e Adriano Bono si incontrano a La Grooveria per una serata unica da vivere tutta d’un fiato

Le Cadenze Letterarie, il 13 novembre alle ore 19.00, tornano a Fiumicino con un evento che unisce due anime complementari: la parola e la musica. Nella cornice accogliente de La Grooveria, il format ideato da Dino Tropea propone una nuova tappa del suo percorso culturale, dove la letteratura incontra il ritmo, il pensiero si fa voce e la musica diventa racconto. Una serata che celebra il mare come metafora di libertà e di viaggio interiore, tra la presentazione del libro Surfing My Wave di Alessandro Dini e il live reggae di New Roy (Ras Mat-I) e Adriano Bono.Prima parte – “Surfing My Wave” di Alessandro Dini.

Il primo tempo è dedicato al libro “Surfing My Wave” di Alessandro Dini, una testimonianza viva e autentica sulla nascita e l’evoluzione del surf in Italia. Attraverso 200 fotografie rare e 45 anni di ricordi, Dini racconta il percorso di una comunità che, dalle prime tavole costruite nei garage e dalle “garette” amatoriali, è arrivata oggi a una federazione e a campioni di livello internazionale. Non solo sport, ma filosofia, identità, spirito di appartenenza: un racconto che attraversa generazioni, volti e onde. A dialogare con l’autore sarà Dino Tropea, scrittore e curatore letterario, insieme alle Dott.sse Sonia Buscemi (psicologa) e Maria Grazia Imbimbo (mental coach), entrambe sostenitrici del progetto Cadenze Letterarie. Un confronto tra esperienze e sensibilità, dove il surf diventa metafora di resilienza, equilibrio e vita.

Dopo il viaggio tra le onde e le memorie del surf, il secondo tempo della serata si trasforma in un concerto travolgente, un’onda sonora pronta a far ballare anche il mare. Sul palco saliranno New Roy (aka Ras Mat-I) e Adriano Bono, due artisti che hanno fatto della musica reggae un linguaggio universale di energia e libertà. New Roy, erede del leggendario U-Roy, fonde il DJ Style giamaicano con sonorità Digital Roots e Dancehall, dando vita a un suono che vibra di vitalità e spiritualità. Il suo ultimo album, “Super Vital”, è una scarica di pura energia positiva. Adriano Bono, storico leader dei Radici nel Cemento e creatore del celebre Reggae Circus, si esibirà in versione “en solo”, una one-man-band di pura fantasia e ritmo. Con ukulele, flauto traverso, stomp-box e loop station, trasformerà la Grooveria in un piccolo circo musicale, chiudendo la serata in un’esplosione di festa e partecipazione.

Cadenze Letterarie & La Grooveria regalano così un nuovo incontro in cui letteratura, musica e psicologia si intrecciano per raccontare il mare come dimensione interiore, lo sport come filosofia e la musica come cura dell’anima. Una serata da vivere tutta d’un fiato, tra parole che scorrono come onde e ritmi che fanno vibrare il cuore.

Ingresso libero – posti limitati

Prenotazioni: dino.tropea@gmail.com | Info presso La Grooveria

L’evento è organizzato in collaborazione con Dirty Surf Shop Fiumicino, Insieme per Paolo Emanuele, Rockin’ Lovers.

