Scritto da Fiumicino Online - martedì, 7 Ottobre 2025

“Artisti per la Pace”, Daniele Mutino in concerto a Maccarese

Sabato 11 ottobre in piazza con la fisarmonica per invocare la fine dei conflitti e una pace duratura.

 

di Dario Nottola

Sabato 11 ottobre, alle 17, in Piazza del Maccarese, si terrà l’evento, gratuito e aperto a tutti, “Artisti per la Pace”, con Daniele Mutino e la sua fisarmonica. L’appuntamento, parte dell’iniziativa “Riempiamo le piazze contro gli orrori in Palestina e per una pace duratura nel mondo intero”, vuole essere un momento di riflessione e di speranza per una risoluzione pacifica dei conflitti globali.

“LA PIAZZA DELL’UMANITÀ”

“C’è una malattia da cui non bisognerebbe mai guarire:

essere malati di pace.

Da questa patologia non dobbiamo mai guarire”

— Don Tonino Bello

 

 “Daniele Mutino, con la sua musica, porterà un messaggio di pace e di unità, invitando tutti a unirsi per chiedere una fine alle violenze e una pace duratura in Palestina e in tutto il mondo – spiegano i promotori. L’evento, gratuito ed aperto a tutti, attende la partecipazione di cittadini, associazioni e istituzioni per sostenere questa importante iniziativa”.

Focus

