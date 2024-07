Ammirare le stelle cadenti sul litorale romano con il Gruppo Astrofili Palidoro

Giuseppe Conzo: “Tre gli appuntamenti che vi terranno incantati con gli occhi all’insù”

Quest anno il Gruppo Astrofili Palidoro ha organizzato, per l’osservazione delle stelle cadenti, ben tre appuntamenti che vi terranno incantati con gli occhi all’insù.

Si comincia giovedì 8 agosto alle ore 20:30 sul lungomare di Fiumicino presso lo stabilimento balneare BBQ Village che, con menu alla carta, condurrà i partecipanti in una cena stellare, con la possibilità di mettere gli occhi ai telescopi per ammirare la Luna e altre meraviglie dell’Universo. L’evento è su prenotazione al seguente link https://pro.pns.sm/dx9a3ow

Si prosegue venerdì 9 agosto alle ore 21:00 nell’entroterra, sotto un cielo buio presso Fattoria Rinaldi in Via della Cadutella 154, occasione davvero magica per scorgere le Perseidi, le stelle cadenti di agosto. Osservazione della volta celeste seduti su balle di fieno come un gigantesco planetario naturale, spiegazioni con laser come se fosse una enorme lavagna sferica. Osservazioni delle meraviglie dell’Universo ai telescopi con caccia alle stelle cadenti ad occhio nudo. La serata è arricchita da PicNic contadino ed il contributo evento è di 15 euro e inoltre si consiglia di munirsi di telo mare e scarpe comode. L’evento è su prenotazione al numero 347/1369395.

Infine il 10 agosto si conclude la “staffetta” a Passoscuro presso lo stabilimento Brasilia in Via Carbonia 215 dove, sempre con un menu alla carta, i partecipanti potranno osservare il pianeta Saturno. L’evento è su prenotazione al numero 339.2205589 oppure al numero 339.7363437.

Per qualsiasi informazione il Gruppo Astrofili Palidoro è disponibile sulla pagina facebook al seguente link www.facebook.com/astrofilipalidoro e sul sito web al seguente link www.astrofilipalidoro.it