“Al tramonto con i mostri – La seconda notte di Cadenze Letterarie a Fiumicino”

Il 24 aprile l’appuntamento nel locale “La Grooveria”, l’evento è gratuito ed aperto al pubblico

Il tramonto non è solo un momento del giorno: è una soglia. Ed è proprio lì, sulla linea sottile tra luce e buio, che si rinnova l’appuntamento con Cadenze Letterarie, la rassegna nata per restituire alla parola scritta il suo potere originario: quello di scuotere, rivelare, guarire.

Dopo il primo evento dello scorso 27 febbraio, che ha inaugurato la rassegna con la presentazione di “Lasciato Indietro” di Dino Tropea – un testo intenso, autobiografico, che ha commosso e provocato il pubblico con riflessioni sul tempo, sull’abbandono e sul riscatto – La Grooveria apre nuovamente le sue porte per accogliere il secondo incontro.

Il 24 aprile, alle ore 19:00, sarà presentato “Al di là dei mostri” di Giovanna Avignoni. L’evento è gratuito e aperto al pubblico, ma si consiglia la prenotazione a causa dei posti limitati.

IL LIBRO Le storie raccolte in “Al di là dei mostri” sono viaggi. Visionari, crudi, profondi. Storie che usano l’archetipo del mostro – vampiri, streghe, demoni, fantasmi – per parlare di ciò che ci abita dentro: la paura, la memoria, il desiderio, la colpa. Ma i veri protagonisti non sono i mostri: sono gli esseri umani che li incontrano, li sfidano o vi si arrendono. A volte, questi incontri si svolgono in paesaggi reali, altre volte in luoghi sospesi, invisibili ma riconoscibili: quelli del passato che non passa, dei traumi rimossi, delle verità taciute. Ogni racconto è una soglia attraversata. Il linguaggio è viscerale ma mai gratuito, asciutto ma vibrante, capace di passare da momenti lirici a colpi di lama emotiva. Un libro che interroga e non consola, che sussurra e graffia, lasciando il lettore con domande che non cercano risposte ma presenza.

L’AUTRICE Giovanna Avignoni, nata a Roma è insegnante di scuola primaria dal 1984. Laureata a Tor Vergata con lode in Scienze dell’Educazione e in Scienze Pedagogiche, è specializzata nel sostegno per handicap psicofisico. Ha ottenuto anche il diploma in “Correzione di bozza” presso l’agenzia letteraria Saper scrivere. Amante della musica, dell’arte, della lettura e del bello in generale, scrive per trasmettere emozioni e, come affermano molti lettori, mira al cuore in punta di penna. La sua scrittura nasce dall’esperienza, dalla relazione educativa, dall’amore per la parola e per la cura.

TRA LE SUE OPERE “Sono nato troppo presto” (finalista Casa Sanremo Writers 2015), “Come una bolla” (finalista ai premi AlberoAndronico e Monterosi d’Argento), “Vorrei camminare come fanno i bambini” (menzione al Premio Salvatore Quasimodo), “Nel lento esistere”, “Yoghiamo”, “La pazienza dei girasoli”, “Il pesciolino colorato” e il giallo per ragazzi “Le indagini dell’ispettore Carpi”, scritto insieme alla sua classe. Ha partecipato alle maggiori fiere letterarie italiane (Torino, Milano, Roma, Taormina, Pisa), collaborando con collettivi come SEU, CSU e Autori Youcaniani.

IL LUOGO “La Grooveria” di Carmela Trevisonno è più di un locale: è un laboratorio di contaminazioni artistiche, un punto di incontro tra musica, letteratura e comunità. A Fiumicino, è diventato un vero presidio culturale indipendente, dove la musica, l’arte e la parola tornano a essere atti condivisi e rituali collettivi.

INFO E PRENOTAZIONI

– La Grooveria – via della Foce Micina 19, Fiumicino

– Inizio ore 19:00, al tramonto

– Ingresso libero – Prenotazione consigliata

– Info e prenotazioni: tramite le email giovannaavignoni@libero.it – dino.tropea@gmail.com