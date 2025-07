Al Porto turistico di Roma la VI edizione del “Roma Buskers Festival”

Oltre 30 artisti, provenienti da tutto il mondo, daranno vita a tre giornate di pura magia

di Dario Nottola

Al via, questa sera, ad Ostia, presso il Porto turistico di Roma la VI edizione del Roma Buskers Festival, il festival internazionale degli artisti di strada che, sino al 6 luglio, intratterrà il pubblico con un programma ricco di iniziative per grandi e piccini. Oltre 30 artisti, provenienti da tutto il mondo, daranno vita a tre giornate di pura magia: dalla giocoleria al flamenco, dal fuoco al mimo alla poesia, in un susseguirsi di atmosfere oniriche ed emozionanti. Sei le postazioni allestite per le performance itineranti in programma ed un palco centrale che sarà il cuore pulsante del festival, animato da concerti e momenti collettivi fino a tarda notte. L’evento prevede anche il coinvolgimento di tantissimi Comitati di Quartiere del Municipio Roma X.

Tra le novità di quest’anno, la presenza dei Clown Dottori di ComiciCamici, che porteranno il loro messaggio di gioia e trasformazione emotiva attraverso la clownterapia, coinvolgendo grandi e piccoli in momenti di leggerezza e riflessione.

Torna anche l’HippieMarket: 26 espositori tra artigianato, vintage, piante e fiori per un’area pensata per tutta la famiglia, dove scovare oggetti unici e scoprire designer emergenti e la coloratissima carovana di artigiani, stilisti e creativi che compongono l’anima gitana del market.

Non mancherà l’area ristoro, con sei “food truck” per un’esperienza golosa del festival.

Per conoscere il programma completo: CLICCA QUI