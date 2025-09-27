A Ostia torna la Sagra della Seppia

Dal 1 al 5 ottobre in piazza Anco Marzio, Cinque giorni di gusto, spettacoli e divertimento

di Dario Nottola

Dal 1 al 5 ottobre 2025 l’Isola Pedonale di piazza Anco Marzio a Ostia ospita la sesta edizione della Sagra della Seppia, organizzata da Ostia Ristora e Romevents. Un appuntamento che unisce tradizione gastronomica, spettacoli e intrattenimento, diventando uno degli eventi più attesi del litorale romano.

AREA FOOD – La nuova area food sarà collocata all’ingresso dell’isola pedonale di piazza Anco Marzio da viale della Marina, in prossimità del ristorante DeRione. Qui sarà possibile degustare tre piatti dedicati alla seppia, ciascuno proposto al prezzo di 8 euro:

– Zuppetta di seppie e piselli

– Caserecce al nero di seppia alla pescatora

– Seppie fritte con maionese di patate al peperoncino

Per i più golosi sarà disponibile anche il menù completo a 15,90 euro. Il servizio sarà attivo tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 23.00.

SERVIZIO GLUTEN FREE – Tutti i piatti della Sagra saranno disponibili anche in versione senza glutine presso il Ristorante Pesce di Ostia (Lungomare Paolo Toscanelli, 120). I prezzi della proposta gluten free sono i seguenti: Zuppetta di seppie e piselli – 12 euro, Tagliatelle al nero di seppia alla pescatora – 14 euro, Fritturina di seppie – 14 euro, Menù completo – 29 euro.

AREA APERITIVI & STREET FOOD – Nel cuore di piazza Anco Marzio, nell’area antistante il ristorante Gastaldino 2.0, sarà allestita la zona dedicata agli aperitivi e allo street food. La proposta è unica e irresistibile: Spritz + Panino con Soppressata di Seppia e Piselli al prezzo speciale di 10 euro.

SPETTACOLI E PALCO CENTRALE – Il palco centrale ospiterà spettacoli ogni sera: teatro, comicità, balli di gruppo, musica live e cover band. Ospite speciale della manifestazione sarà DJ Osso (venerdi 3 ottobre, ore 21), celebre conduttore radiofonico e DJ, che porterà sul palco la sua “Happy Music”, fatta di mash-up tra sigle di cartoni animati, successi evergreen e brani dance. Durante le giornate il palco sarà animato anche da showcooking e dibattiti.

NOVITA’ 2025 – Tra le novità di quest’anno, un’area ludica nei giardini della piazza con giochi e attività per bambini (scacchi, subbuteo ed altro) e il contest foto & video “Se(p)piace!” (info e regolamento sull´account Instagram della Sagra della Seppia), che premierà con buoni acquisto da 250 euro le foto e i video più votati su Instagram. L’inaugurazione ufficiale sarà arricchita dalla diretta live di “Radio Radio lo Sport” condotta da Ilario Di Giovambattista.

PROGRAMMA COMPLETO

Mercoledì 1 ottobre

– Ore 14:00 – Diretta della trasmissione radiofonica Radio Radio Lo Sport da piazza Anco Marzio

– Ore 17:30 – Inaugurazione ufficiale della sesta edizione

– Ore 19:30 – Spensieratamente Show

– Ore 21:00 – Tiziano La Bella – Stand Up Comedy

Giovedì 2 ottobre

– Ore 17:30 – Attività Ludiche

– Ore 18:30 – Showcooking in piazza Anco Marzio e presentazione della seconda serata

– Ore 19:30 – Magica…mente a Roma – Spettacolo Teatrale

– Ore 21:00 –Venerdì 3 ottobre

– Ore 17:30 – Attività Ludiche

– Ore 18:30 – Showcooking in piazza Anco Marzio e presentazione della terza serata

– Ore 19:30 – Strange Covers in concerto

– Ore 21:00 – DJ Osso – Guest Star

Sabato 4 ottobre

– Ore 17:30 – Attività Ludiche

– Ore 18:30 – Showcooking in piazza Anco Marzio e presentazione della quarta serata

– Ore 20:00 – Loma Dance Academy – “Belve, animali da palcoscenico…”

– Ore 21:00 – Locos Latino – Si balla in piazza!!!

Domenica 5 ottobre

– Ore 16:00 – Torneo di Scacchi a cura dell’Ass. Ostia Scacchi

– Ore 18:00 – Premiazione del Contest Foto/Video Se(p)piace! a cura di Aldo Marinelli (La mia Ostia) e cerimonia di chiusura della sesta edizione

– Ore 18:30 – Go West – Ballo Country

– Ore 19:30 – DJ Marco Merisi – Disco 70/80

– A seguire The American Virgin – Tribute to Madonna e chiusura con Quinto DJ