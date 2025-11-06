A Fregene la “Festa di Fine Stagione”

Domenica 9 novembre via della Pineta si anima con mercatini, musica, polenta e divertimento per tutte le famiglie

di Fernanda De Nitto

L’Associazione “Vivere Fiumicino Fregene” ha organizzato per domenica 9 novembre la “Festa di Fine Stagione”, evento patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino, che si terrà in Via della Pineta di Fregene, nell’aria adiacente al parco giochi.

L’evento si aprirà alle ore 10.00 con il mercatino “Chi cerca trova” con stand dove si potranno trovare prodotti di antiquariato, artigianato, alimenti a km 0, oltre che giochi per bambini e giostre.

Dalle ore 12.00 inizierà il clou della festa con l’apertura degli stand gastronomici. Il menù prevede il tipico piatto tradizionale invernale a base di polenta, salsicce e spuntature. La parte culinaria, curata dal bar Sawadee, sarà accompagnata dalla musica live e dall’animazione per grandi e piccini.

Nel pomeriggio la festa proseguirà con pizzica e balli popolari fino alle ore 15.30 quando insieme al karaoke saranno servite castagne e vin brulè. L’evento si concluderà con “Un premio per Fregene”, lotteria gratuita per tutti i presenti che prevederà l’estrazione di un premio offerto dagli sponsor della festa.

“L’iniziativa nasce dal desiderio dell’Associazione di condividere insieme ai cittadini un momento di festa ed aggregazione dopo la parentesi estiva caratterizzata dalla tipica caoticità di bagnanti e turisti – dichiara il Presidente dell’Associazione Vivere Fiumicino Fregene Marian Maracinescu – Invitiamo tutti i cittadini a partecipare alla festa nata dal desiderio di potersi divertire insieme degustando i piatti tipici dell’inverno insieme con canti, balli e giochi, dalla mattina alla sera”.