A Fiumicino torna il Mercatino delle “Opere del Proprio Ingegno”

Domenica 10 maggio in Piazza G.B. Grassi artigianato, creatività e manufatti unici

Domenica 10 maggio Piazza G.B. Grassi, nel cuore di Fiumicino, ospiterà il “Mercatino Opere Del Proprio Ingegno”, appuntamento dedicato alla creatività, all’artigianato e alle produzioni handmade organizzato dall’Associazione O.P.I. Fiumicino.

L’evento, patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino, si svolgerà dalle ore 9 alle ore 19 e offrirà ai visitatori l’occasione di passeggiare tra stand ricchi di originalità, con esposizioni di oggetti realizzati a mano, creazioni artistiche e tante idee frutto dell’ingegno e della passione degli espositori.

Una giornata pensata per valorizzare il talento locale e vivere il centro cittadino tra shopping creativo, socialità e intrattenimento. Per informazioni: 338.1499262.