1° maggio il Concertone accende Roma: musica, diritti e futuro in piazza

Dal pomeriggio a Piazza San Giovanni in Laterano una maratona live con Emma, Ermal Meta, Francesca Michielin e tanti altri

di Dario Nottola

In arrivo domani il tradizionale Concertone del 1° maggio, il più grande evento gratuito di musica dal vivo in Europa, in programma nella Piazza di San Giovanni in Laterano dalle ore 15. Conducono Arisa, BigMama, Pierpaolo Spollon. Tra gli artisti presenti, Niccolò Fabi, Litfiba Angelica Bove • Bambole di Pezza • Birthh • Casadilego • Chiello • Dardust con Davide Rossi • Delia • Ditonellapiaga • Dolcenera • Dutch Nazari • Eddie Brock • Emma • Emma Nolde • Ermal Meta • Frah Quintale • Francamente • Francesca Michielin • Fulminacci • Geolier • Irama • La NIÑA • Lea Gavino • Levante • Madame • Maria Antonietta & Colombre • Ministri • Mobrici mm• Nico Arezzo • okgiorgio • Orchestra Popolare La Notte della Taranta • Paolo Belli • Pinguini Tattici Nucleari • Primogenito • Riccardo Cocciante • rob • Rocco Hunt • Roshelle • Santamarea • Sayf • Senza Cri • Serena Brancale • Silvia Salemi • Sissi

Promosso da Cgil, Cisl e Uil per celebrare i diritti dei lavoratori e organizzato da i Company, il Concertone edizione 2026 sarà dedicato al tema ‘Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale’.

PIANO MOBILITÀ

Dalle 14 di giovedì 30 aprile scattano i divieti nelle strade vicine a piazza San Giovanni. Il divieto di fermata sarà in vigore in via Emanuele Filiberto (tra piazza di Porta San Giovanni e viale Manzoni); in viale Carlo Felice (tra piazza di Porta San Giovanni e via Siccardi); in piazza di Porta San Giovanni; in via Biancamano e via Ludovico di Savoia (tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto); in via Fontana e piazza San Giovanni in Laterano (tra via Fontana e via Merulana).

Dalle prime ore di venerdì primo maggio, sarà vietato il transito in piazza di Porta San Giovanni, piazza San Giovanni in Laterano tra l’obelisco e piazza di Porta San Giovanni, in via Emanuele Filiberto tra via Fontana e piazza di Porta San Giovanni, in viale Carlo Felice tra via Sclopis e piazza di Porta San Giovanni, in via Ludovico di Savoia e via Biancamano tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto.

Prevista la temporanea sospensione delle postazioni taxi presenti nella piazza e nelle strade interessate dai divieti di sosta e transito. Con lo stop della circolazione nell’area del concertone, anche le linee del trasporto pubblico di zona saranno deviate. In particolare, per tutta la giornata di venerdì, sono previste modifiche ai percorsi dei collegamenti 3, 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590 e 792. Nella notte tra venerdì e sabato, a spostarsi saranno i collegamenti nMA, n3d, n3s e nMC.

Il concertone è a ingresso libero e verrà trasmesso integralmente in diretta da RAI 3 e RAI Radio2.