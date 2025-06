Incendi a Fiumicino, Califano: “La situazione inizia a farsi preoccupante”

“Chiediamo un immediato intervento da parte dell’amministrazione comunale”

“Fiumicino nelle ultime settimane è stata vittima di decine di incendi, alcuni che hanno anche lambito case e creato molte problematiche. Anche oggi ne registriamo ben due” dichiara la segretaria del Partito Democratico di Fiumicino e consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Una situazione che inizia a farsi preoccupante – ribadisce – e per la quale chiediamo un immediato intervento e interessamento da parte dell’amministrazione comunale che in tutto questo continua a latitare e non muovere un dito”.

“Credo sia arrivato il momento di farci sapere cosa intenda fare il sindaco. Se siano state studiate nuove misure per supportare l’enorme lavoro dei Vigili del fuoco e se abbia avuto colloqui con chi di dovere per un potenziamento dei servizi nel nostro Comune. Qui come sempre tutto tace” conclude Michela Califano