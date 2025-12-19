Fiumicino Tributi, nuovo statuto al vaglio della III Commissione

Risultati in crescita su riscossione e lotta all’evasione: la proposta punta ad ampliare funzioni e ambito operativo della società

Si è riunita oggi, nell’aula consiliare, la III Commissione “Bilancio, patrimonio comunale, tributi, programmazione economica e finanziaria, informatizzazione e innovazione tecnologica, aziende partecipate del Comune di Fiumicino”.

Oggetto dell’incontro, la nuova formulazione statutaria della Fiumicino Tributi S.p.A. che verrà proposta con una deliberazione di Consiglio comunale e che andrà a incidere sulla gestione dei servizi, delle attività e delle funzioni della società.

“Ringrazio l’Amministratore Delegato della Fiumicino Tributi, Andrea Mazzillo, che ha illustrato ai consiglieri presenti in Commissione i passi importanti compiuti dalla Fiumicino Tributi nell’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali e di tutte le entrate comunali di natura patrimoniale – sottolinea il Presidente della Commissione, Alessandro De Vincentis – Miglioramenti tangibili, testimoniati dai numeri, dalla diminuzione delle percentuali di evasione e dall’aumento degli incassi per il Comune.

Le modifiche sullo statuto della Fiumicino Tributi, proposte in Commissione, partono proprio da queste basi solide, testimoniate da un lavoro che, negli ultimi tempi, ha dimostrato performance di riscossione perfino più elevate delle medie di settore a livello nazionale. Il tutto in un’ottica di prospettiva per aumentare la capacità di azione della società, adeguandola alle nuove sfide politico-strategiche ed amministrativo-territoriali che questa Amministrazione comunale intende perseguire.

“La delibera che verrà portata in Aula consiliare – prosegue De Vincentis – ragiona sul cambiamento della denominazione sociale dell’azienda per riflettere la possibilità di espandere i propri servizi oltre gli attuali confini comunali, stabilisce l’aumento del capitale sociale per l’effettuazione delle attività di accertamento e riscossione e dei tributi anche in altri Comuni con popolazione fino a 200mila abitanti, propone la possibilità di costituire o partecipare a società controllate o collegate, agendo come capogruppo per nuovi progetti di sviluppo”.

“Le modifiche mirano ad aumentare la capacità d’azione della Fiumicino Tributi, adeguandola alle sfide della nuova Provincia e ai progetti di sviluppo ultraterritoriali promossi da questa Amministrazione. Per restare un presidio diretto per i nostri cittadini, ma con una veste moderna e pronta a competere su scenari più ampi, grazie agli elevati standard di efficienza e qualità raggiunti dalla Fiumicino Tributi che potranno essere messe al servizio di altre realtà comunali del nostro litorale” conclude De Vincentis.

La proposta di delibera, dopo il passaggio in Commissione, sarà ora trasmessa al Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva.