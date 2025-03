Fiumicino, il PD aderisce al Comitato per i 5 referendum

Califano: “Vogliamo essere parte attiva per la promozione dei quesiti referendari e il loro successo”

Cinque sì per il lavoro, la sicurezza, la dignità, la cittadinanza e la democrazia, è l’appello lanciato dal Comitato di Roma e Lazio a sostegno dei referendum popolari del 2025 sui temi del lavoro e della cittadinanza, che si è costituito il 17 febbraio a Spazio Pubblico.

“Come Pd di Fiumicino comunichiamo la nostra volontà di aderire ufficialmente alla Costituzione del Comitato territoriale e sostenere con convinzione i 5 referendum” lo comunica la segretaria comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“I referendum – spiega – rappresentano oggi un’opportunità fondamentale per promuovere cambiamenti significativi e necessari nella nostra comunità. Chiediamo lo stop ai licenziamenti illegittimi, più tutele per i lavoratori delle piccole imprese, riduzione del lavoro precario, più sicurezza sul lavoro, più integrazione con la cittadinanza italiana”.

“Vogliamo essere parte attiva, collaborare con il Comitato per la promozione dei quesiti referendari e il loro successo. Siamo a disposizione per qualsiasi iniziativa. Metteremo a disposizione il nostro impegno e la nostra voglia per far fare al Paese un salto verso il futuro” conclude Michela Califano