Domenica 23 novembre Solenne Giornata dell’Adesione per l’Unitalsi di Fiumicino

Santa Messa alla Parrocchia Santa Paola Frassinetti, con il vescovo Ruzza e il sindaco Baccini

di Fernanda De Nitto

Si terrà la prossima domenica 23 Novembre presso la Parrocchia Santa Paola Frassinetti di Fiumicino la “Giornata dell’Adesione”, promosso dall’Unitalsi, Sottosezione Diocesana di Porto Santa Rufina. L’Associazione cattolica di fedeli è presente nel territorio da oltre trent’anni con un cospicuo numero di volontari che costantemente si impegnano nell’essere vicini alle persone più fragili, sostenendoli, ove possibile, nelle necessità quotidiane.

L’evento, che si terrà presso il Centro Pastorale della Chiesa di Via Giuseppe Frassinetti, prevede alle ore 11.30 la Santa Messa celebrata da S.E. Gianrico Ruzza, Vescovo della Diocesi di Porto Santa Rufina, alla presenza del Sindaco Mario Baccini. Successivamente le socie e i soci dell’Associazione hanno organizzato un momento conviviale, promosso grazie alla sensibilità e collaborazione dei tanti sostenitori ed amici dell’organizzazione, con pranzo, intrattenimento musicale ed una divertente estrazione di premi. Nel contesto della “Giornata dell’adesione” si potrà rinnovare il tesseramento dei soci per l’anno 2026.

Per l’Unitalsi tale evento costituisce, infatti, uno dei giorni più importanti per l’associazione, perchè si rinnova l’adesione, ribadendo ancora una volta l’impegno da parte dei volontari ad essere partecipi di una grande esperienza di comunione, sia nei pellegrinaggi, che nelle varie attività aggregative e sociali. La “Giornata dell’Adesione”, rappresenta un appuntamento centrale nella vita dell’Unitalsi, dove i soci confermano il proprio cammino, rinnovando la disponibilità al servizio.

L’Associazione presente a Fiumicino, nel riaffermare quotidianamente la propria missione, offre sostegno, vicinanza ed un accompagnamento attento a quanti desiderano vivere l’esperienza del pellegrinaggio, mantenendo sempre al centro la persona, le sue necessità e la sua dignità.