ZTL Fiumicino, Califano: “Una proposta inutile e avventata”

“Non è chiudendo una città all’interno di un recinto che la si protegge dal traffico”

Dopo la dichiarazione del Sindaco, Mario Baccini (clicca qui), dove ha detto che è in corso la programmazione, per adottare provvedimenti sostanziali con l’introduzione di Zone a Traffico Limitato (ZTL) in fasce orarie specifiche, per decongestionare il traffico nei punti più critici della città, interviene la segretaria del Pd di Fiumicino e consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“La ZTL è una proposta avventata e azzardata – sostiene Califano – Non è chiudendo una città all’interno di un recinto che la si protegge dal traffico“.

“Quando si lanciano progetti del genere bisognerebbe evitare di cadere nel populismo e nella demagogia tenendo in considerazione in maniera seria tutti i fattori – ribadisce – Il primo: verrebbero penalizzate le nostre attività commerciali. E penso non solo ai ristoratori, ma anche agli artigiani, ai commercianti. A tutto l’apparato produttivo del nostro Comune. In secondo luogo: le ZTL funzionano nelle grandi città che hanno a disposizione trasporti alternativi, metropolitana in primis. Oppure nei piccoli comuni che le applicano ai centri storici ai quali poter accedere poi a piedi. Fiumicino non rientra in nessuna delle due casistiche“.

“Prima di sparare idee come questa bisognerebbe capire quali siano i flussi e come superare le varie problematiche che una ZTL comporterebbe. Questo fa un’amministrazione seria, che davvero vuole risolvere i problemi in maniera concreta e non a parole” conclude Michela Califano