Viabilità, a Fiumicino l’introduzione di ZTL negli orari critici

In vista delle festività natalizie previsto anche il potenziamento del pattugliamento della Polizia Locale

Il Comune di Fiumicino annuncia una serie di misure per ridurre i disagi legati al traffico intenso che sta interessando il territorio che, peraltro, era stato aggravato di recente dalle restrizioni su via Ostiense e la via del Mare, da stamattina riaperte al traffico al km 13+300.

Tuttavia l’Amministrazione è consapevole che le problematiche di viabilità non derivano solo dalla congestione costante che affligge le arterie di collegamento con il Grande Raccordo Anulare (GRA) e le principali vie di accesso a Roma, come l’Aurelia e la via del Mare e via Ostiense.

“Stiamo programmando l’opportunità di adottare provvedimenti sostanziali con l’introduzione di Zone a Traffico Limitato (ZTL) in fasce orarie specifiche per decongestionare il traffico nei punti più critici della città – lo dichiara il Sindaco Mario Baccini – Le ZTL saranno attive principalmente durante le ore di punta, per limitare l’afflusso di veicoli che non hanno come destinazione la nostra città ma Ostia e il suo entroterra, ed evitare di conseguenza un sovraccarico di veicoli in transito”.

“Abbiamo preso atto delle difficoltà che molti cittadini hanno affrontato a causa dell’intenso traffico peggiorato in questi giorni per le chiusure sulla Via Ostiense e via del Mare – aggiunge il Comandante di Polizia Locale Daniela Carola – Il nostro impegno per la sicurezza e la gestione del traffico a Fiumicino è massimo. Potenzieremo, anche in vista delle festività natalizie, il pattugliamento della Polizia Locale, in particolare nelle ore di punta, per garantire una maggiore fluidità della circolazione e saremo presenti nelle aree più sensibili per gestire al meglio la viabilità”.