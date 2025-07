Via del Faro ripulita. Costa: “Continua la lotta contro chi sporca”

Oggi la prima raccolta degli operatori ecologici, le opere di bonifica proseguiranno fino a giovedì

di Fernanda De Nitto

Un impegno costante, con una presenza capillare sul territorio di Fiumicino, che per estensione supera di gran lunga alcune delle più grandi metropoli, caratterizzano l’operato dell’Assessore all’Ambiente Stefano Costa, che questa mattina era presente in Via del Faro per l’ennesima opera di bonifica del tratto stradale compreso tra Via Scagliosi e Via Oder.

Assessore Costa, quali le azioni messe in campo per la pulizia dell’area in questione, spesso oggetto di abbandono indiscriminato di ogni genere di rifiuti? “Grazie ad un’ordinanza del Sindaco Baccini e la fattiva ed operativa collaborazione della ditta incaricata alla rimozione e smaltimento immediato dei rifiuti, siamo intervenuti nel contrasto al degrado dell’area, per il quale ho anche sporto denuncia contro ignoti. Per la gran quantità di rifiuti presenti. Le opere di bonifica proseguiranno perlomeno fino a giovedì. Oggi gli operatori ecologici presenti in loco hanno effettuato una prima raccolta evidenziando la presenza di materiali di risulta, sacchi neri di spazzatura domestica, calcinacci, ingombranti e scarti alimentari, tutti abbandonati al margine dell’arteria e nelle diverse aiuole spartitraffico presenti sulla strada. Da tener presente che presso tale tratto si era già intervenuti, oltre che nella regolare raccolta, con una importante bonifica lo scorso maggio, accumulando anche in quel caso quintali di rifiuti di ogni genere. Ad oggi, dopo neanche due mesi ci ritroviamo la stessa identica situazione, segno evidente di inciviltà e scarsa attenzione ed amore verso il territorio. Tale fenomeno, non più accettabile, è evidente che grava in particolare sugli operatori ecologici generando, altresì, costi cospicui per l’amministrazione”.

L’amore verso il proprio territorio dovrebbe essere un sentimento condiviso che responsabilizza ogni cittadino nella difesa dei luoghi dove vive e risiede. Ad oggi quali gli eventi che più la preoccupano nel controllo del Città? “Purtroppo devo registrare il perpetrarsi di alcuni evidenti atti di plausibile vandalismo e inciviltà volti a danneggiare il territorio, che vanno a penalizzare tutti coloro che costantemente si impegnano per la promozione e valorizzazione delle bellezze naturali, storiche e ambientali che tutte le nostre località ci donano quotidianamente. Sono avvenuti in questi ultimi tempi azioni evidenti, ad esempio a Focene e Fregene, volte a incentivare unicamente degrado e incuria con sacchi della spazzatura danneggiati e conseguente abbandono indiscriminato dei rifiuti. Il rispetto verso il proprio territorio dovrebbe palesarsi anche attraverso una responsabilizzazione di tutti, che non può esaurirsi alla semplice comunicazione e divulgazione di informazioni su eventuali situazioni di degrado, bensì sostenendo azioni volte a correggere cattive abitudini per il bene collettivo della Città”.

Quali i prossimi impegni dell’Amministrazione a tutela del territorio? “L’Amministrazione intende ovviamente aumentare i controlli su tutti i territori al fine di contrastare maggiormente ogni illecito legato all’abbandono di rifiuti. Mediante, anche, la collaborazione con le Forze dell’ordine intendiamo impegnarci nel potenziamento della sorveglianza e del controllo di tutte le località del Comune, con l’obiettivo di contrastare ed anticipare ipotizzabili nuovi casi di degrado. Le stesse fototrappole possono essere un evidente deterrente ma occorre tenere in considerazione la vastità del territorio e la molteplicità di aree, spazi verdi, arterie stradali, parcheggi che caratterizzano la Città. La capillarità degli interventi testimonia comunque il costante impegno dell’Amministrazione con l’evidente obiettivo di: tolleranza zero verso chi sporca Fiumicino“.